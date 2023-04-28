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"Кожен із них відчує горе": Зозуля емоційно відреагував на трагедію в Умані

28 квітня 2023 08:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кожен із них відчує горе — Зозуля емоційно відреагував на трагедію в Умані
Роман Зозуля допомагає ЗСУ. Фото: instagram.com/zozulyaroman/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард іспанської команди "Райо Махадаонда" Роман Зозуля відреагував на нічний обстріл України. Росіяни влучили ракетою по житловому будинку в Умані, під завалами опинилися люди.

Зозуля дав волю емоціям у своєму офіційному Telegram-каналі.

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У ніч на п'ятницю, 28 квітня, росіяни завдали чергового ракетного удару по Україні. У низці міст країни є жертви. В Умані одна з ракет потрапила до житлової багатоповерхівки, зруйнувавши частину будинку. Під завалами досі залишаються люди.

Умань
Наслідки обстрілу Умані. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Слова українського футболіста

Футболіст Роман Зозуля з 2014 року допомагає українцям відбивати агресію ворога. Крім іншого, гравець розповідає світові про те, що відбувається у його країні. Зозуля прокоментував новий воєнний злочин росіян.

"Вночі пі***аси завдали ракетного удару по Україні. Знову четверта година ранки. Знову ракети. З 23 ракет — 21 було знищено силами ППО. На жаль, цього виявилося недостатньо.

Умань… Попадання до житлового, багатоповерхового будинку. Є загиблі та поранені. Звичайний будинок, де спокійно спали батьки та діти. Бабусі та дідусі. Пряме влучення. Руйнування. Понівечені життя та квартири. Біль та засмучення.

Російські гниди й надалі залишаються безкарними.
Не можна дозволяти виродкам перебувати на міжнародній арені. У спорті, кіно, музиці та політиці. Вигнати, знищити. За все відплатять. Кожен із них відчує горе", — написав Роман Зозуля.

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