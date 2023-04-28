Мудрик прогресуватиме — Лемпард дав характеристику українцю

Лемпард дає установку Мудрику. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Головний тренер англійського "Челсі" Френк Лемпард не сумнівається у таланті Михайла Мудрика. Наставник упевнений, що українець принесе користь команді.

Тренер розповів, як допомагає Мудрику освоїтися на "Стемфорд Брідж", повідомляє The Guardian.

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Френк Лемпард не збирається ігнорувати Михайла Мудрика і продовжуватиме давати українцеві ігровий час. Тренер намагається акуратно інтегрувати молодого футболіста у команду.

Перспективи Мудрика у "Челсі"

З моменту переїзду на "Стемфорд Брідж" Михайло Мудрик зіграв за "Челсі" у Прем'єр-лізі 11 матчів та зробив дві результативні передачі. Він досі не забив жодного гола у складі лондонців.

Мудрик бореться із Баптистом. Фото: REUTERS/David Klein

"Ми знаємо, що Мудрику треба більше ігрового часу. Продовжується процес його адаптації в англійському футболі. У матчі з "Брентфордом" він вийшов на поле у другому таймі та досить інтенсивно відпрацював.

Але в цьому питанні слід виявляти обережність. Не треба поспішати. Потрібно отримати позитивний результат. Мудрик отримуватиме ігровий час, йому важливо зберігати спокій і просто працювати. У цього футболіста є потенціал", - розповів Френк Лемпард.

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