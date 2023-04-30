Міжнародна федерація дзюдо допустила спортсменів з росії та білорусі до змагань

Спортсмен з країн-агресорів зможуть виступати під нейтральним прапором. Фото: IJF

Виконавчий комітет IJF вирішив дозволити спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у змаганнях IJF як індивідуальним нейтральним спортсменам. Враховуючи нещодавнє рішення Міністерства молоді та спорту України про заборону виступу українським спортсменам, якщо там беруть учать суперники з країн-агресорів, цей вид спорту для українців стає схоже закритим.

Відповідне скандальне рішення прийняв Виконавчий комітет Міжнародної федерації дзюдо

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"Виконавчий комітет вирішив залучити незалежну, авторитетну компанію для перевірки біографічних даних усіх осіб, запропонованих до участі, включаючи контент соціальних мереж, з особливим акцентом на можливу пропаганду війни. Тільки ті спортсмени та допоміжний персонал, які пройшли перевірку, будуть допущені до участі у змаганнях Виконавчим комітетом IJF", – йдеться на сайті Міжнародної федерації дзюдо.

Як заявили у федерації, Чемпіонат світу Доха 2023 відбудеться з 7 по 14 травня, там розігруватимуться значні бали, і "це рішення надає можливість справедливої участі та рівні шанси всім дзюдоїстам, які йдуть до своїх олімпійських мрій".

"Міжнародна федерація дзюдо – це інклюзивна організація, заснована на цінностях, присвячена просуванню та захисту дзюдо як мирного засобу дотримання прав людини та підтримки міжнародної єдності, дружби та миру. Ми твердо виступаємо проти всіх форм агресії, дискримінації, війни чи загибелі людей. Ми твердо віримо, що кожен має право займатися спортом незалежно від етнічної приналежності, релігії чи статі", – повідомили в організації.

Get ready to witness the ultimate showdown at the 2023 World Judo Championships in Doha! 🇶🇦🥋

Who will be crowned world champion this year? 💬🥇#JudoWorlds #Judo #WJT #Qatar #RoadToParis2024 #OlympicQualifier



📍 Qatar, Doha

📆 MAY 7 - 14

📺 https://t.co/HeyoRS5Oga pic.twitter.com/oYsTawKCVJ — Judo (@Judo) April 21, 2023

Бойкот від України

Кілька днів тому тренер збірної України Віталій Дуброва заявив, що Україна бойкотуватиме чемпіонат світу, якщо там будуть представники Росії.

"Якщо допустять хоч одного з росіян, ми не братимемо участі у чемпіонаті світу. Боротимемося через два тижні на Гран-прі в Австрії, це також ліцензійний турнір. Це буде така альтернатива, тому що в Австрії їх точно не буде", - сказав він.

Вже не перша спроба повернути росіян та білорусів

Міжнародна федерація дзюдо вже вдруге повертає росіян та білорусів до змагань. Вперше це було зроблено влітку 2022 року, тоді Україна бойкотувала кілька наступних міжнародних турнірів. І, нарешті, у вересні 2022 року атлетів цих країн знову усунули від змагань.

28 березня цього року МОК із низкою обмежень повернув росіян та білорусів у міжнародний спорт. До турнірів було допущено індивідуальних атлетів, тоді як у командних видах спорту заборона залишається в силі. Спортивні федерації матимуть змогу заявляти на свої змагання лише атлетів, які не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

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