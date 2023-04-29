Коваленко отримав найкращий бал в команді, але "Спеція" вдома програла "Монці"

Віктор Коваленко міг забити та зробити асист, але саме з під нього забили перший гол. Фото: AC Spezia

У матчі 32-го туру італійської серії А “Спеція” вдома поступилась "Монці" з рахунком 0:2. Український футболіст Віктор Коваленко вийшов у основі "Спеції", провів на полі 58 хвилин.

Гравець збірної України отримав найкращу оцінку у своїй команді, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

Українець уже на 2-й хвилині мав відкривати рахунок, відкрившись під передачу з флангу на 11 метрів, але по м’ячу він не влучив. На 18-й хвилині Коваленко прийняв скидання від Шомуродова і розстрілював ворота з кількох метрів, але на місці був воротар. Ще за дві хвилини Віктор намагався пробити головою після пасу на лінію воротарського майданчика – спробу заблокували.

На 36-й хвилині Коваленко міг асистувати на Аміана, виконавши точну подачу з кутового. Аміан пробив головою над поперечиною. На той момент Спеція вже горіла у рахунку – а винуватцем у пропущеному голі став саме українець. Він не встиг накрити далекий удар Чуррії, який прилетів у дальній нижній кут.

Найвищий бал в команді в українця

Авторитетний статистичний портал Whoscored поставив українцю оцінку 6,8 і цей бал став найвищим у складі "Спеції". Найкращу оцінку отримав півзахисник гостей Карлос Аугусто (8,8), який забив один із голів. Ще один гол на рахунку Патріка Чурріа.

"Монца" здобула третю перемогу поспіль і увійшла до топ-10 (44 очки). "Спеція" з 27 очками бореться за виживання (17-та позиція). Водночас завдяки перемозі “Лечче” відірвався від “Спеції” на чотири очки, а зони вильоту – на п'ять.

"Спеція" – "Монца" – 0:2

Голи: Чурріа, 21, Карлос Аугусто, 90+3

Нагадаємо, боксер Олександр Усик вийде на ринг проти Дюбуа: відома дата та місце проведення бою.

Тим часом Усик знову приїхав на фронт та підтримав бійців ЗСУ. Спортсмен взяв участь в обстрілі окупантів.

Головний тренер "Челсі" Френк Лемпард розповів про майбутнє Михайла Мудрика у лондонському клубі.

Влітку "Челсі" намагатиметься купити шість футболістів на чолі з Харрі Кейном та Віктором Осімхеном.