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Коваленко отримав найкращий бал в команді, але "Спеція" вдома програла "Монці"

29 квітня 2023 08:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Коваленко отримав найкращий бал в команді, але Спеція вдома програла Монці
Віктор Коваленко міг забити та зробити асист, але саме з під нього забили перший гол. Фото: AC Spezia
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У матчі 32-го туру італійської серії А “Спеція” вдома поступилась "Монці" з рахунком 0:2. Український футболіст Віктор Коваленко вийшов у основі "Спеції", провів на полі 58 хвилин.

Гравець збірної України отримав найкращу оцінку у своїй команді, передають Новини.LIVE.

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Українець уже на 2-й хвилині мав відкривати рахунок, відкрившись під передачу з флангу на 11 метрів, але по м’ячу він не влучив. На 18-й хвилині Коваленко прийняв скидання від Шомуродова і розстрілював ворота з кількох метрів, але на місці був воротар. Ще за дві хвилини Віктор намагався пробити головою після пасу на лінію воротарського майданчика – спробу заблокували.

На 36-й хвилині Коваленко міг асистувати на Аміана, виконавши точну подачу з кутового. Аміан пробив головою над поперечиною. На той момент Спеція вже горіла у рахунку – а винуватцем у пропущеному голі став саме українець. Він не встиг накрити далекий удар Чуррії, який прилетів у дальній нижній кут. 

Найвищий бал в команді в українця

Авторитетний статистичний портал Whoscored поставив українцю оцінку 6,8 і цей бал став найвищим у складі "Спеції". Найкращу оцінку отримав півзахисник гостей Карлос Аугусто (8,8), який забив один із голів. Ще один гол на рахунку Патріка Чурріа.

"Монца" здобула третю перемогу поспіль і увійшла до топ-10 (44 очки). "Спеція" з 27 очками бореться за виживання (17-та позиція). Водночас завдяки перемозі “Лечче” відірвався від “Спеції” на чотири очки, а зони вильоту – на п'ять. 

"Спеція" – "Монца" – 0:2

Голи: Чурріа, 21, Карлос Аугусто, 90+3

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