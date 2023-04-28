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Шевченко рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

28 апреля 2023 14:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шевченко рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
Андрей Шевченко наблюдает за матчем. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о полуфиналистах Лиги чемпионов. Легендарный форвард "Милана" хочет увидеть в решающем матче именно "россонери". 

Шевченко вспомнил, как вместе с "Миланом" обыгрывал "Интер" в полуфинале ЛЧ-2023, сообщает Allmilan.

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Украинский тренер Андрей Шевченко с нетерпением ждет "Дерби делла Мадоннина" — так называют дерби, в котором "Интер" противостоит "Милану". Эти соперники встретятся в текущем сезоне в полуфинале Лиги чемпионов. 

"Милан" может повторить историю. Определяющим игроком может стать Леау, Тонали или Жиру. У "Милана" есть игроки, очень хорошо играющие в этом сезоне. Браим Диас и Тео Эрнандес также проводят отличный сезон", — рассказал Андрей Шевченко. 

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти дает указания Винисиусу. Фото: REUTERS/Albert Gea

Успех итальянского футбола

В финале турнира совершенно точно окажется одна итальянская команда. Помимо этого есть шанс на финал и у итальянского тренера, который работает с другим клубом. Речь о наставника мадридского "Реала" Карло Анчелотти. 

"Оба полуфинала хорошие, даже "Реал" — "Манчестер Сити". Конечно, увидеть тренера "Милана" в финале против его "Милана" было бы здорово. Карло — отличный тренер, посмотрим", — добавил Андрей Шевченко. 

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