Шевченко рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Андрей Шевченко наблюдает за матчем. Фото: УНИАН

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о полуфиналистах Лиги чемпионов. Легендарный форвард "Милана" хочет увидеть в решающем матче именно "россонери".

Шевченко вспомнил, как вместе с "Миланом" обыгрывал "Интер" в полуфинале ЛЧ-2023, сообщает Allmilan.

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"Милан" может повторить историю. Определяющим игроком может стать Леау, Тонали или Жиру. У "Милана" есть игроки, очень хорошо играющие в этом сезоне. Браим Диас и Тео Эрнандес также проводят отличный сезон", — рассказал Андрей Шевченко.

Карло Анчелотти дает указания Винисиусу. Фото: REUTERS/Albert Gea

Успех итальянского футбола

В финале турнира совершенно точно окажется одна итальянская команда. Помимо этого есть шанс на финал и у итальянского тренера, который работает с другим клубом. Речь о наставника мадридского "Реала" Карло Анчелотти.

"Оба полуфинала хорошие, даже "Реал" — "Манчестер Сити". Конечно, увидеть тренера "Милана" в финале против его "Милана" было бы здорово. Карло — отличный тренер, посмотрим", — добавил Андрей Шевченко.

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