Шевченко розповів, за кого вболіватиме у фіналі Ліги чемпіонів
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився думкою про півфіналістів Ліги чемпіонів. Легендарний форвард "Мілана" хоче побачити у вирішальному матчі саме "россонері".
Шевченко згадав, як разом із "Міланом" обігравав "Інтер" у півфіналі ЛЧ-2023, повідомляє Allmilan.
Український тренер Андрій Шевченко з нетерпінням чекає на "Дербі делла Мадонніна" — так називають дербі, в якому "Інтер" протистоїть "Мілану". Ці суперники зустрінуться цього сезону в півфіналі Ліги чемпіонів.
"Мілан" може повторити історію. Визначальним гравцем може стати Леау, Тоналі чи Жиру. У "Мілана" є гравці, які дуже добре грають цього сезону. Браїм Діас та Тео Ернандес також проводять чудовий сезон", — розповів Андрій Шевченко.
Успіх італійського футболу
У фіналі турніру точно виявиться одна італійська команда. Крім цього, є шанс на фінал і в італійського тренера, який працює з іншим клубом. Мова про наставника мадридського "Реала" Карло Анчелотті.
"Обидва півфінали хороші, навіть "Реал" — "Манчестер Сіті". Звичайно, побачити тренера "Мілана" у фіналі проти його "Мілана" було б чудово. Карло — чудовий тренер, подивимося", — додав Андрій Шевченко.
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