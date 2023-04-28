Шевченко розповів, за кого вболіватиме у фіналі Ліги чемпіонів

Андрій Шевченко спостерігає за матчем. Фото: УНІАН

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився думкою про півфіналістів Ліги чемпіонів. Легендарний форвард "Мілана" хоче побачити у вирішальному матчі саме "россонері".

Шевченко згадав, як разом із "Міланом" обігравав "Інтер" у півфіналі ЛЧ-2023, повідомляє Allmilan.

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"Мілан" може повторити історію. Визначальним гравцем може стати Леау, Тоналі чи Жиру. У "Мілана" є гравці, які дуже добре грають цього сезону. Браїм Діас та Тео Ернандес також проводять чудовий сезон", — розповів Андрій Шевченко.

Карло Анчелотті дає вказівки Вінісіус. Фото: REUTERS/Albert Gea

Успіх італійського футболу

У фіналі турніру точно виявиться одна італійська команда. Крім цього, є шанс на фінал і в італійського тренера, який працює з іншим клубом. Мова про наставника мадридського "Реала" Карло Анчелотті.

"Обидва півфінали хороші, навіть "Реал" — "Манчестер Сіті". Звичайно, побачити тренера "Мілана" у фіналі проти його "Мілана" було б чудово. Карло — чудовий тренер, подивимося", — додав Андрій Шевченко.

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