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Шевченко розповів, за кого вболіватиме у фіналі Ліги чемпіонів

28 квітня 2023 14:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шевченко розповів, за кого вболіватиме у фіналі Ліги чемпіонів
Андрій Шевченко спостерігає за матчем. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився думкою про півфіналістів Ліги чемпіонів. Легендарний форвард "Мілана" хоче побачити у вирішальному матчі саме "россонері".

Шевченко згадав, як разом із "Міланом" обігравав "Інтер" у півфіналі ЛЧ-2023, повідомляє Allmilan.

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"Мілан" може повторити історію. Визначальним гравцем може стати Леау, Тоналі чи Жиру. У "Мілана" є гравці, які дуже добре грають цього сезону. Браїм Діас та Тео Ернандес також проводять чудовий сезон", — розповів Андрій Шевченко.

Карло Анчелотті
Карло Анчелотті дає вказівки Вінісіус. Фото: REUTERS/Albert Gea

Успіх італійського футболу

У фіналі турніру точно виявиться одна італійська команда. Крім цього, є шанс на фінал і в італійського тренера, який працює з іншим клубом. Мова про наставника мадридського "Реала" Карло Анчелотті.

"Обидва півфінали хороші, навіть "Реал" — "Манчестер Сіті". Звичайно, побачити тренера "Мілана" у фіналі проти його "Мілана" було б чудово. Карло — чудовий тренер, подивимося", — додав Андрій Шевченко.

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