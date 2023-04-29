Коваленко получил лучший балл в команде, но Специя дома проиграла Монци

Виктор Коваленко мог забить и сделать ассист, но именно из-под него забили первый гол. Фото: AC Spezia

В матче 32-го тура итальянской серии А "Специя" дома уступила "Монце" со счетом 0:2. Украинский футболист Виктор Коваленко вышел в основе "Специи", проведя на поле 58 минут.

Игрок сборной Украины получил самую лучшую оценку в своей команде, передают Новини.LIVE.

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Украинец уже на 2-й минуте должен был открывать счет, открывшись под передачу с фланга на 11 метров, но по мячу он не попал. На 18-й минуте Коваленко принял сброс от Шомуродова и расстреливал ворота с нескольких метров, но на месте находился вратарь. Еще через две минуты Виктор пытался пробить головой после паса на линию вратарской – попытку заблокировали.

На 36-й минуте Коваленко мог ассистировать на Амиана, выполнив точную подачу с углового. Аммиан пробил головой над перекладиной. На тот момент Специя уже горела в счете – а виновником пропущенного гола стал именно украинец. Он не успел накрыть дальний удар Чурии, прилетевший в дальний нижний угол.

Самый высокий балл в команде у украинца

Авторитетный статистический портал Whoscored поставил украинцу оценку 6,8 и этот балл стал самым высоким в составе "Специи". Лучшую оценку получил полузащитник гостей Карлос Аугусто (8,8), забивший один из голов. Еще один гол на счету Патрика Чурриа.

"Монца" одержала третью победу подряд и вошла в топ-10 (44 очка). "Специя" с 27 очками борется за выживание (17-я позиция). В то же время благодаря победе Лечче оторвался от Специи на четыре очка, а зоны вылета – на пять.

"Специя" – "Монца" – 0:2

Голы: Чурриа, 21, Карлос Аугусто, 90+3

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