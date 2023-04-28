Кейн, Онана, Осимхен и еще три игрока, которых "Челси" купит для Почеттино

Харри Кейн в матче за "Тоттенхэм". Фото: Reuters/Lee Smith

Аргентинец Маурисио Почеттино должен стать новым главным тренером "Челси". Клубу предстоит ключевое трансферное окно, во время которого необходимо исправить ошибки этого сезона.

Лондонцы постараются подписать контракты сразу с несколькими звездами футбола, сообщает Goal.

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"Челси" готов расстаться с большими деньгами, чтобы полностью укомплектовать состав и получить возможность бороться за титулы в Англии и международных турнирах.

Кого хочет купить "Челси"?

В качестве приоритетных целей "синих" были определены три позиции: вратарь, "шестой номер" и форвард.

Харри Кейн ("Тоттенхэм")

Маурисио Почеттино прекрасно знает, на что способен капитан сборной Англии. Кейн провел немало впечатляющих сезонов в составе "шпор" под руководством аргентинского наставника.

Хотя Харри регулярно связывают с переходом в "Манчестер Юнайтед", лондонский "Челси" готов сорвать этот трансфер. "Синим" необходим бомбардир, который способен ставить рекорды результативности. Кейн кажется идеальным выбором на эту роль.

Ромео Лавия ("Саутгемптон")

Несмотря на покупку Энцо Фернандеса за 132 млн долларов в январе 2023 года, "Челси" все еще необходим классический полузащитник, который способен разрушать атаки противника. 19-летний бельгиец Лавия подходит для решения этой задачи. Его клуб ожидает вылет из АПЛ, так что вряд ли цена на Ромео будет высокой.

Андре Онана ("Интер")

Вратарь — еще одна позиция, которая была предназначена для обновления. Ни Кепа Аррисабалага, ни Эдуард Менди не останутся в "Челси "на следующий сезон.

Андре Онана после матча за "Интер". Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

"Синие" хотели обменять Андре Онана в "Интере" на Ромелу Лукаку с доплатой, но "нерадзурри" не нужен бельгийский форвард. За вратаря придется заплатить минимум 40 млн евро.

Айван Тоуни ("Брентфорд")

"Челси" остро нуждается в проверенном бомбардире, которому не надо привыкать к АПЛ. В сезоне 2022/2023 Тоуни забил за "пчел" 20 голов во всех турнирах.

Его физические данные и голевое чутье напоминают таких форвардов, как Диего Коста и Дидье Дрогба. Лондонцы постараются не упустить этот вариант.

Айван Тоуни забил за "Брендфорд". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Ману Коне ("Боруссия" Менхенгладбах)

Наряду с Лавией из "Саутгемптона" еще одним потенциальным "шестым номером" в списке трансферов "Челси" является 21-летний француз из Бундеслиги. Он прекрасно владеет мячом под давлением и делает точные передачи в сложных ситуациях.

Это современный физически мощный и выносливый футболист. Но "синим" придется выдержать конкуренцию со стороны "МЮ" и "ПСЖ".

Виктор Осимхен ("Наполи")

Возможно, это лучший шанс "Челси" заполучить голеадора мирового класса. Осимхен уже объявил "Наполи" о том, что хочет попробовать силы в английской Премьер-лиге. Лондонцам очень важно не упустить этого футболиста, который проводит свой лучший сезон в карьере.

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