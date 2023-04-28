Кейн, Онана, Осімхен та ще три гравці, яких "Челсі" купить для Почеттіно

Харрі Кейн у матчі за "Тоттенгем". Фото: Reuters/Lee Smith

Аргентинець Маурісіо Почеттіно має стати новим головним тренером "Челсі". Клуб має провести ключове трансферне вікно, під час якого необхідно виправити помилки цього сезону.

Лондонці намагатимуться підписати контракти одразу з кількома зірками футболу, повідомляє Goal.

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Попри великі витрати в останні два трансферні вікна, на власників "Челсі" Тодда Болі та Бехдада Егбалі чекає ще багато роботи влітку разом з новим головним тренером.

"Челсі" готовий розлучитися з великими грошима, щоб повністю укомплектувати склад та отримати можливість боротися за титули в Англії та міжнародних турнірах.

Кого хоче купити "Челсі"?

Як пріоритетні цілі "синіх" були визначені три позиції: воротар, "шостий номер" та форвард.

Харрі Кейн ("Тоттенгем")

Маурісіо Почеттіно чудово знає, на що здатний капітан збірної Англії. Кейн провів чимало вражаючих сезонів у складі "шпор" під керівництвом аргентинського наставника.

Хоча Харрі регулярно пов'язують із переходом у "Манчестер Юнайтед", лондонський "Челсі" готовий зірвати цей трансфер. "Синім" необхідний бомбардир, здатний ставити рекорди результативності. Кейн здається ідеальним вибором цієї ролі.

Ромео Лавія ("Саутгемптон")

Попри купівлю Енцо Фернандеса за 132 млн доларів у січні 2023 року, "Челсі" все ще потрібен класичний півзахисник, який здатний руйнувати атаки супротивника. 19-річний бельгієць Лавія підходить для вирішення цього завдання. Його клуб очікує на виліт з АПЛ, тому навряд чи ціна на Ромео буде високою.

Андре Онана ("Інтер")

Воротар — ще одна позиція, яка була призначена для оновлення. Ні Кепа Аррісабалага, ні Едуард Менді не залишаться в "Челсі" наступного сезону.

Андре Онана після матчу за "Інтер" Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

"Сині" хотіли обміняти Андре Онана в "Інтері" на Ромелу Лукаку з доплатою, але "нерадзуррі" не потрібний бельгійський форвард. За воротаря доведеться заплатити щонайменше 40 млн євро.

Айван Тоуні ("Брентфорд")

"Челсі" гостро потребує перевіреного бомбардира, якому не треба звикати до АПЛ. У сезоні 2022/2023 Тоуні забив за "бджіл" 20 голів у всіх турнірах.

Його фізичні дані та гольове чуття нагадують таких форвардів, як Дієго Коста та Дідьє Дрогба. Лондонці намагатимуться не прогаяти цей варіант.

Айван Тоуні забив за Брендфорд. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Ману Коне ("Боруссія" Менхенгладбах)

Поряд з Лавією із "Саутгемптона" ще одним потенційним "шостим номером" у списку трансферів "Челсі" є 21-річний француз із Бундесліги. Він чудово володіє м'ячем під тиском і робить точні передачі у складних ситуаціях.

Це сучасний фізично потужний та витривалий футболіст. Але "синім" доведеться витримати конкуренцію з боку "МЮ" та "ПСЖ".

Віктор Осімхен ("Наполі")

Можливо, це найкращий шанс "Челсі" здобути голеадора світового класу. Осімхен вже оголосив "Наполі" про те, що хоче спробувати сили в англійській Прем'єр-лізі. Лондонцям дуже важливо не прогаяти цього футболіста, який проводить свій найкращий сезон у кар'єрі.

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