Международная федерация дзюдо допустила спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям

Спортсмен из стран-агрессоров смогут выступать под нейтральным флагом. Фото: IJF

Исполнительный комитет IJF решил разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях IJF как индивидуальным нейтральным спортсменам. Учитывая недавнее решение Министерства молодежи и спорта Украины о запрете выступления украинским спортсменам, если там принимают участие соперники из стран-агрессоров, этот вид спорта для украинцев становится похоже закрытым.

Соответствующее скандальное решение принял Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо

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"Исполнительный комитет решил привлечь независимую, авторитетную компанию для проверки биографических данных всех лиц, предложенных к участию, включая контент социальных сетей, с особым акцентом на возможную пропаганду войны. Только прошедшие проверку спортсмены и вспомогательный персонал будут допущены к участию в соревнованиях исполнительным комитетом IJF", — говорится на сайте Международной федерации дзюдо.

Как заявили в федерации, чемпионат мира Доха 2023 состоится с 7 по 14 мая, там будут разыгрываться значительные баллы, и "это решение дает возможность справедливого участия и равные шансы всем идущим к своим олимпийским мечтам дзюдоистам".

"Международная федерация дзюдо — это инклюзивная организация, основанная на ценностях, посвященная продвижению и защите дзюдо как мирного средства соблюдения прав человека и поддержания международного единства, дружбы и мира. Мы твердо выступаем против всех форм агрессии, дискриминации, войны или гибели людей. Мы твердо верим, что каждый имеет право заниматься спортом вне зависимости от этнической принадлежности, религии или пола", — сообщили в организации.

Бойкот от Украины

Несколько дней назад тренер сборной Украины Виталий Дуброва заявил, что Украина будет бойкотировать чемпионат мира, если там будут представители России.

"Если допустят хоть одного из россиян, мы не будем участвовать в чемпионате мира. Будем бороться через две недели на Гран-при в Австрии, это также лицензионный турнир. Это будет такая альтернатива, потому что в Австрии их точно не будет", — сказал он.

Уже не первая попытка вернуть россиян и белорусов

Международная федерация дзюдо уже во второй раз возвращает россиян и белорусов в соревнования. Впервые это было сделано летом 2022, тогда Украина бойкотировала несколько следующих международных турниров. И, наконец, в сентябре 2022 года атлетов этих стран снова отстранили от соревнований.

28 марта этого года МОК с рядом ограничений вернул россиян и белорусов в международный спорт. К турнирам были допущены индивидуальные атлеты, тогда как в командных видах спорта запрет остается в силе. Спортивные федерации смогут заявлять на свои соревнования только атлетов, не замеченных в активной поддержке войны в Украине.

Напомним, украинский футболист Виктор Коваленко вышел в основе "Специи", провел на поле 58 минут и получил самый высокий балл в команде.

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