Збірна України з футболу не зніметься з відбору на Євро-2024: офіційне рішення
Збірна України продовжуватиме виступати у відбірковій кампанії до чемпіонату Європи-2024. Команда проведе усі заплановані у календарі матчі.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент Української Асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.
Національна команда продовжить виступ у кваліфікації Євро-2024, попри указ Міністерства молоді та спорту України про заборону українським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях разом із росіянами та білорусами.
"Збірна України продовжить свої офіційні виступи у відборі на чемпіонат Європи-2024. Дякую Міністерству молоді та спорту України за оперативну відповідь та чітке роз'яснення ситуації.
Вже завтра робоча група представників національної збірної вирушить до Німеччини, щоб проінспектувати місце для проведення навчально-тренувального збору команди у червні", — написав Андрій Павелко.
Календар збірної України
- 16.06.2023 Північна Македонія — Україна
- 19.06.2023 Україна — Мальта
- 09.09.2023 Україна — Англія
- 12.09.2023 Італія — Україна
- 14.10.2023 Україна — Північна Македонія
- 17.10.2023 Мальта — Україна
- 20.11.2023 Україна — Італія
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