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Збірна України з футболу не зніметься з відбору на Євро-2024: офіційне рішення

24 квітня 2023 14:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Збірна України з футболу не зніметься з відбору на Євро-2024
Збірна України після матчу із Англією. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна України продовжуватиме виступати у відбірковій кампанії до чемпіонату Європи-2024. Команда проведе усі заплановані у календарі матчі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент Української Асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.

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Михайло Мудрік
Ротань дає вказівки Мудрику. Фото: Reuters/Matthew Childs

"Збірна України продовжить свої офіційні виступи у відборі на чемпіонат Європи-2024. Дякую Міністерству молоді та спорту України за оперативну відповідь та чітке роз'яснення ситуації.

Вже завтра робоча група представників національної збірної вирушить до Німеччини, щоб проінспектувати місце для проведення навчально-тренувального збору команди у червні", — написав Андрій Павелко.

Календар збірної України

  • 16.06.2023 Північна Македонія — Україна
  • 19.06.2023 Україна — Мальта
  • 09.09.2023 Україна — Англія
  • 12.09.2023 Італія — Україна
  • 14.10.2023 Україна — Північна Македонія
  • 17.10.2023 Мальта — Україна
  • 20.11.2023 Україна — Італія

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