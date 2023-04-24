Збірна України з футболу не зніметься з відбору на Євро-2024

Збірна України після матчу із Англією. Фото: Reuters/Matthew Childs

Збірна України продовжуватиме виступати у відбірковій кампанії до чемпіонату Європи-2024. Команда проведе усі заплановані у календарі матчі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент Української Асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.

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"Збірна України продовжить свої офіційні виступи у відборі на чемпіонат Європи-2024. Дякую Міністерству молоді та спорту України за оперативну відповідь та чітке роз'яснення ситуації.

Вже завтра робоча група представників національної збірної вирушить до Німеччини, щоб проінспектувати місце для проведення навчально-тренувального збору команди у червні", — написав Андрій Павелко.

Календар збірної України

16.06.2023 Північна Македонія — Україна

19.06.2023 Україна — Мальта

09.09.2023 Україна — Англія

12.09.2023 Італія — Україна

14.10.2023 Україна — Північна Македонія

17.10.2023 Мальта — Україна

20.11.2023 Україна — Італія

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