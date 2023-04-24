Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Сборная Украины по футболу не снимется с отбора на Евро-2024: официальное решение arrow

Сборная Украины по футболу не снимется с отбора на Евро-2024: официальное решение

24 апреля 2023 14:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Украины по футболу не снимется с отбора на Евро-2024
Сборная Украины после матча с Англией. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Украины продолжит выступать в отборочной кампании к чемпионату Европы-2024. Команда проведет все запланированные в календаре матчи. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украинской Ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко. 

Читайте также:

Национальная команда продолжит выступление в квалификации Евро-2024, несмотря на указ Министерства молодежи и спорта Украины о запрете украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях вместе с россиянами и белорусами.

Михаил Мудрик
Ротань дает указания Мудрику. Фото: Reuters/Matthew Childs

"Сборная Украины продолжит свои официальные выступления в отборе на чемпионат Европы-2024. Благодарю Министерство молодежи и спорта Украины за оперативный ответ и четкое разъяснение ситуации.

Уже завтра рабочая группа представителей национальной сборной отправится в Германию, чтобы проинспектировать место для проведения учебно-тренировочного сбора команды в июне", — написал Андрей Павелко. 

Календарь сборной Украины

  • 16.06.2023 Северная Македония — Украина
  • 19.06.2023 Украина — Мальта
  • 09.09.2023 Украина — Англия
  • 12.09.2023 Италия — Украина
  • 14.10.2023 Украина — Северная Македония
  • 17.10.2023 Мальта — Украина
  • 20.11.2023 Украина — Италия

Напомним, жена Александра Усика показала аппетитные формы на пляже в Дубае. Екатерина надела довольно откровенный белый купальник.

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Им интересуется известный клуб. 

Защитник сборной Украины Илья Забарный оказался не нужен английскому "Борнмуту". Однако у футболиста есть шанс проявить себя в АПЛ. 

У полузащитника Руслана Малиновского возникли проблемы во Франции. Он давно не помогал "Марселю" результативными действиями на поле. 

Украинец Андрей Ярмоленко помог "Аль-Айну" сыграть вничью в матче чемпионат ОАЭ. Ветеран записал на свой счет результативное действие. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Новость с видео

15:00 Склонял к интиму в обмен на карьеру: Потап изменял Насте Каменских с молодой красавицей?

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас