Сборная Украины по футболу не снимется с отбора на Евро-2024

Сборная Украины после матча с Англией. Фото: Reuters/Matthew Childs

Сборная Украины продолжит выступать в отборочной кампании к чемпионату Европы-2024. Команда проведет все запланированные в календаре матчи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украинской Ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

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"Сборная Украины продолжит свои официальные выступления в отборе на чемпионат Европы-2024. Благодарю Министерство молодежи и спорта Украины за оперативный ответ и четкое разъяснение ситуации.

Уже завтра рабочая группа представителей национальной сборной отправится в Германию, чтобы проинспектировать место для проведения учебно-тренировочного сбора команды в июне", — написал Андрей Павелко.

Календарь сборной Украины

16.06.2023 Северная Македония — Украина

19.06.2023 Украина — Мальта

09.09.2023 Украина — Англия

12.09.2023 Италия — Украина

14.10.2023 Украина — Северная Македония

17.10.2023 Мальта — Украина

20.11.2023 Украина — Италия

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