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Месси может стать партнером Кривцова в МЛС

30 апреля 2023 09:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Месси может стать партнером Кривцова в МЛС
Месси в раздумьях, куда перейти летом. Фото: Reuters/Stephane Mane
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Слухи вокруг дальнейшей судьбы звездного Месси растут. Вслед за Барселоной не утихает желание приобрести легенду у клубов из США. Тем более, МЛС не скрывает желания помочь одному из клубов подписать форварда ПСЖ.

Об этом заявил глава МЛС Дон Грабер, передают Новини.LIVE.

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"Мы будем очень усердно работать с "Интер Майами", который хочет подписать Месси, чтобы предложить программу, которая позволит получить беспрецедентное наследие на мировом уровне", — говорит функционер.

Грабер утверждает, что МЛС поможет избежать клуба экономических проблем с лигой при оформлении столь крупного контракта.

Напомним, "Интер Майами" хочет подписать Месси уже продолжительное время. Клуб МЛС предложит нападающему контракт этим летом. Также Месси получит дополнительные бонусы в виде части акций клуба. Добавим, что владельцем "Интера" из Майами является Дэвид Бекхэм, а главным тренером Фил Невилл.

Кривцов помог снова победить

В воскресенье 30 апреля "Интер" на выезде обыграл "Коламбус Крю" со счетом 2:1. Кривцов отыграл весь матч без замен и получил желтую карточку.

"Интер Майами", за который выступает украинский защитник Сергей Кривцов, идет на 12 месте в турнирной таблице Восточной конференции МЦС.

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