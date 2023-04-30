Месси может стать партнером Кривцова в МЛС
Слухи вокруг дальнейшей судьбы звездного Месси растут. Вслед за Барселоной не утихает желание приобрести легенду у клубов из США. Тем более, МЛС не скрывает желания помочь одному из клубов подписать форварда ПСЖ.
Об этом заявил глава МЛС Дон Грабер, передают Новини.LIVE.
"Мы будем очень усердно работать с "Интер Майами", который хочет подписать Месси, чтобы предложить программу, которая позволит получить беспрецедентное наследие на мировом уровне", — говорит функционер.
Грабер утверждает, что МЛС поможет избежать клуба экономических проблем с лигой при оформлении столь крупного контракта.
Напомним, "Интер Майами" хочет подписать Месси уже продолжительное время. Клуб МЛС предложит нападающему контракт этим летом. Также Месси получит дополнительные бонусы в виде части акций клуба. Добавим, что владельцем "Интера" из Майами является Дэвид Бекхэм, а главным тренером Фил Невилл.
Abrazos de goooool 🫂🔥 pic.twitter.com/IKwOSGWK1b— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 30, 2023
Кривцов помог снова победить
В воскресенье 30 апреля "Интер" на выезде обыграл "Коламбус Крю" со счетом 2:1. Кривцов отыграл весь матч без замен и получил желтую карточку.
"Интер Майами", за который выступает украинский защитник Сергей Кривцов, идет на 12 месте в турнирной таблице Восточной конференции МЦС.
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