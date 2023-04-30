Месси может стать партнером Кривцова в МЛС

Месси в раздумьях, куда перейти летом. Фото: Reuters/Stephane Mane

Слухи вокруг дальнейшей судьбы звездного Месси растут. Вслед за Барселоной не утихает желание приобрести легенду у клубов из США. Тем более, МЛС не скрывает желания помочь одному из клубов подписать форварда ПСЖ.

Об этом заявил глава МЛС Дон Грабер, передают Новини.LIVE.

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"Мы будем очень усердно работать с "Интер Майами", который хочет подписать Месси, чтобы предложить программу, которая позволит получить беспрецедентное наследие на мировом уровне", — говорит функционер.

Грабер утверждает, что МЛС поможет избежать клуба экономических проблем с лигой при оформлении столь крупного контракта.

Напомним, "Интер Майами" хочет подписать Месси уже продолжительное время. Клуб МЛС предложит нападающему контракт этим летом. Также Месси получит дополнительные бонусы в виде части акций клуба. Добавим, что владельцем "Интера" из Майами является Дэвид Бекхэм, а главным тренером Фил Невилл.

Abrazos de goooool 🫂🔥 pic.twitter.com/IKwOSGWK1b — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 30, 2023

Кривцов помог снова победить

В воскресенье 30 апреля "Интер" на выезде обыграл "Коламбус Крю" со счетом 2:1. Кривцов отыграл весь матч без замен и получил желтую карточку.

"Интер Майами", за который выступает украинский защитник Сергей Кривцов, идет на 12 месте в турнирной таблице Восточной конференции МЦС.

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