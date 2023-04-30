Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Усик заспівав "Заповіт" на передовій arrow

Усик заспівав "Заповіт" на передовій

30 квітня 2023 12:12
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Усик заспівав заповіт на передовій
Боксер відвідав військових та підтримав ЗСУ. Фото: Instagram/CrggNTTMirF
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український боксер, чемпіон у суперважкій вазі за версіями WBO, WBA и IBF Олександр Усик, який нещодавно відвідав позиції ЗСУ на передовій також поділився незвичними вокальними даними. Спортсмен заспівав “Заповіт” відомого українського гурту на слова Тараса Шевченко.

Відео пісні шириться у соцмережах, повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

На короткому відео ролику Олександр Усик сидить у машині з військовими на передньому сидінні та співає “Заповіт” гурту Balsam. Кавер на слова легендарного вірша Тараса Шевченко вийшов ще 8 місяців тому, але патріотичний реп від українського боксера – це щось новеньке.

Усик стріляє по окупантах

Нагадаємо, Усик навідався в гості до українських захисників на фронт, аби підтримати моральний дух хлопців. Один із військових опублікував фотомозаїку, на якій боксер стріляє з гармати. 

Окрім фото, в мережі шириться відео, на якому Олександр Усик стріляє по позиціях окупантів. 

Підтримка Олександром Усиком українських захисників не залишилась без уваги відомих людей. Так, колишній чемпіон світу з боксу Тоні Белью відреагував на візит українця на передову. 

Експерт переконаний, що Тайсону Ф'юрі буде непросто з українцем, якщо такий бій відбудеться.

Тим часом чутки навколо подальшої долі зіркового Мессі зростають. Слідом за "Барселоною" не вщухає бажання придбати легенду у клубів із США

Виконавчий комітет IJF вирішив дозволити спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у змаганнях IJF як індивідуальним нейтральним спортсменам

Головний тренер "Челсі" Френк Лемпард розповів про майбутнє Михайла Мудрика у лондонському клубі.

Влітку "Челсі" намагатиметься купити шість футболістів на чолі з Гаррі Кейном та Віктором Осімхеном. 

 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Захисники мають повернутися додому: одеські волонтери готуються до експедиції з пошуку тіл загиблих

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB