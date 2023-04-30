Усик заспівав "Заповіт" на передовій

Боксер відвідав військових та підтримав ЗСУ. Фото: Instagram/CrggNTTMirF

Український боксер, чемпіон у суперважкій вазі за версіями WBO, WBA и IBF Олександр Усик, який нещодавно відвідав позиції ЗСУ на передовій також поділився незвичними вокальними даними. Спортсмен заспівав “Заповіт” відомого українського гурту на слова Тараса Шевченко.

Відео пісні шириться у соцмережах, повідомляють Новини.LIVE.

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На короткому відео ролику Олександр Усик сидить у машині з військовими на передньому сидінні та співає “Заповіт” гурту Balsam. Кавер на слова легендарного вірша Тараса Шевченко вийшов ще 8 місяців тому, але патріотичний реп від українського боксера – це щось новеньке.

Усик стріляє по окупантах

Нагадаємо, Усик навідався в гості до українських захисників на фронт, аби підтримати моральний дух хлопців. Один із військових опублікував фотомозаїку, на якій боксер стріляє з гармати.

Окрім фото, в мережі шириться відео, на якому Олександр Усик стріляє по позиціях окупантів.

Підтримка Олександром Усиком українських захисників не залишилась без уваги відомих людей. Так, колишній чемпіон світу з боксу Тоні Белью відреагував на візит українця на передову.

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