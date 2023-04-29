Відомий боксер назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Колишній чемпіон світу з боксу у першій важкій вазі Тоні Белью вважає, що єдиний спортсмен, якого Тайсон Ф'юрі не зможе зламали ментально — це Олександр Усик. Експерт переконаний, що британцю буде непросто з українцем, якщо такий бій відбудеться.
Про це він розповів в інтерв'ю Boxing Scene.
Психологічно Усик — незламний
Тоні Белью вважає Тайсона Ф'юрі найкращим боксером у світі, але водночас переконаний, що Усик має доволі хороші шанси проти британця.
"Я все ще вважаю, що Ф'юрі на цей момент є найкращим супертяжем у світі, проте Усик має хороші шанси, якщо вони поб'ються наприкінці року", — заявив Белью.
Ексчемпіон також стверджує, що Ф'юрі має психологічну перевагу над своїми суперниками, однак з Усиком цей прийом не пройде.
"Тайсон спершу ламає всіх ментально, психологічно, але єдиний, кого він не зламав і не зможе зламати, це Усик. А нинішній стиль боксу Ф'юрі підходить Усику", — сказав Тоні.
Поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком міг відбутися вже цієї весни, однак перемовини про бій зірвалися.
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