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Відомий боксер назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі

29 квітня 2023 20:41
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Відомий боксер назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Український боксер Олександр Усик. Фото: Instagram/usykaa
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Колишній чемпіон світу з боксу у першій важкій вазі Тоні Белью вважає, що єдиний спортсмен, якого Тайсон Ф'юрі не зможе зламали ментально — це Олександр Усик. Експерт переконаний, що британцю буде непросто з українцем, якщо такий бій відбудеться. 

Про це він розповів в інтерв'ю Boxing Scene. 

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Психологічно Усик — незламний

Тоні Белью вважає Тайсона Ф'юрі найкращим боксером у світі, але водночас переконаний, що Усик має доволі хороші шанси проти британця. 

"Я все ще вважаю, що Ф'юрі на цей момент є найкращим супертяжем у світі, проте Усик має хороші шанси, якщо вони поб'ються наприкінці року", — заявив Белью. 

Усик
Український супертяж Олександр Усик. Фото: Instagram/usykaa

Ексчемпіон також стверджує, що Ф'юрі має психологічну перевагу над своїми суперниками, однак з Усиком цей прийом не пройде. 

"Тайсон спершу ламає всіх ментально, психологічно, але єдиний, кого він не зламав і не зможе зламати, це Усик. А нинішній стиль боксу Ф'юрі підходить Усику", — сказав Тоні.

Поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком міг відбутися вже цієї весни, однак перемовини про бій зірвалися. 

Нагадаємо, український футболіст Віктор Коваленко вийшов у основі "Спеції", провів на полі 58 хвилин та отримав найвищий бал у команді.

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Тим часом Усик знову приїхав на фронт та підтримав бійців ЗСУ. Спортсмен взяв участь в обстрілі окупантів.

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Влітку "Челсі" намагатиметься купити шість футболістів на чолі з Гаррі Кейном та Віктором Осімхеном. 

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