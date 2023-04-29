Відомий боксер назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі

Український боксер Олександр Усик. Фото: Instagram/usykaa

Колишній чемпіон світу з боксу у першій важкій вазі Тоні Белью вважає, що єдиний спортсмен, якого Тайсон Ф'юрі не зможе зламали ментально — це Олександр Усик. Експерт переконаний, що британцю буде непросто з українцем, якщо такий бій відбудеться.

Про це він розповів в інтерв'ю Boxing Scene.

Читайте також:

Психологічно Усик — незламний

Тоні Белью вважає Тайсона Ф'юрі найкращим боксером у світі, але водночас переконаний, що Усик має доволі хороші шанси проти британця.

"Я все ще вважаю, що Ф'юрі на цей момент є найкращим супертяжем у світі, проте Усик має хороші шанси, якщо вони поб'ються наприкінці року", — заявив Белью.

Український супертяж Олександр Усик. Фото: Instagram/usykaa

Ексчемпіон також стверджує, що Ф'юрі має психологічну перевагу над своїми суперниками, однак з Усиком цей прийом не пройде.

"Тайсон спершу ламає всіх ментально, психологічно, але єдиний, кого він не зламав і не зможе зламати, це Усик. А нинішній стиль боксу Ф'юрі підходить Усику", — сказав Тоні.

Поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком міг відбутися вже цієї весни, однак перемовини про бій зірвалися.

Нагадаємо, український футболіст Віктор Коваленко вийшов у основі "Спеції", провів на полі 58 хвилин та отримав найвищий бал у команді.

Український боксер Олександр Усик вийде на ринг проти Дюбуа: відома дата та місце проведення бою.

Тим часом Усик знову приїхав на фронт та підтримав бійців ЗСУ. Спортсмен взяв участь в обстрілі окупантів.

Головний тренер "Челсі" Френк Лемпард розповів про майбутнє Михайла Мудрика у лондонському клубі.

Влітку "Челсі" намагатиметься купити шість футболістів на чолі з Гаррі Кейном та Віктором Осімхеном.