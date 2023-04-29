УАФ поверне вболівальників на стадіони — що відомо

Українські вболівальники під час матчу Україна — Вірменія. Фото: УНІАН/Кравс Євгеній

Вболівальники знову зможуть відвідувати футбольні поєдинки на стадіонах України. Щоправда, станеться це не раніше наступного сезону.

Про це заявив Президент УАФ Андрій Павелко в інтерв'ю телеканалу ДОМ.

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Очільник УАФ Андрій Павелко зробив обнадійливу заяву щодо повернення вболівальників на трибуни українських стадіонів. Він вважає, що це може статися наступного сезону, але в обмеженій кількості.

"Ми плануємо повернення вболівальників на трибуни. Ми над цим працюємо. Є домовленість з урядом, щоб наступного чемпіонату ми отримали протокол безпеки для обмеженої кількості фанів на стадіонах. Однак безпека понад усе", — сказав Павелко.

З початком повномасштабної війни футбольні матчі в Україні не проводились. З поточного сезону УПЛ відновила свої поєдинки, але команди грають за порожніх трибун.

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