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УАФ поверне вболівальників на стадіони: що відомо

29 квітня 2023 17:01
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
УАФ поверне вболівальників на стадіони — що відомо
Українські вболівальники під час матчу Україна — Вірменія. Фото: УНІАН/Кравс Євгеній
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Вболівальники знову зможуть відвідувати футбольні поєдинки на стадіонах України. Щоправда, станеться це не раніше наступного сезону. 

Про це заявив Президент УАФ Андрій Павелко в інтерв'ю телеканалу ДОМ.

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Очільник УАФ Андрій Павелко зробив обнадійливу заяву щодо повернення вболівальників на трибуни українських стадіонів. Він вважає, що це може статися наступного сезону, але в обмеженій кількості. 

"Ми плануємо повернення вболівальників на трибуни. Ми над цим працюємо. Є домовленість з урядом, щоб наступного чемпіонату ми отримали протокол безпеки для обмеженої кількості фанів на стадіонах. Однак безпека понад усе", — сказав Павелко.

З початком повномасштабної війни футбольні матчі в Україні не проводились. З поточного сезону УПЛ відновила свої поєдинки, але команди грають за порожніх трибун. 

Український футболіст Віктор Коваленко вийшов у основі "Спеції", провів на полі 58 хвилин та отримав найвищий бал у команді.

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