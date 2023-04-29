Беллінгем визначився з новим клубом: вибір футболіста здивував фанатів
Півзахисник дортмундської "Боруссії" та збірної Англії Джуд Беллінгем хоче продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Футболіст налаштований перейти у стан мадридського "Реала".
Про це повідомляє видання AS.
Беллінгем обійдеться "Реалу" у кругленьку суму
За інформацією журналістів, вінгер "Боруссії" Джуд Беллінгем хоче виступати за мадридський "Реал".
Найближчим часом представники королівського клубу мають намір прибути до Німеччини, аби провести перемовини з самим футболістом. 19-річний гравець настільки зацікавлений у переїзді на "Сантьяго Бернабеу", що не роздумуючи відповість згодою на пропозицію "вершкових".
Втім, не все так просто, адже "Реалу" ще потрібно буде домовитись з "Боруссією". Мадридці не готові платити за Джуда більше 120 мільйонів євро, тому розраховують, що керівництво німецького клубу погодиться на цю суму.
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