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Беллінгем визначився з новим клубом: вибір футболіста здивував фанатів

29 квітня 2023 14:25
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Беллінгем визначився з новим клубом — вибір футболіста здивував фанатів
Півзахисник "Боруссії" Дортмунд Джуд Беллінгем. Фото: Reuters/THILO SCHMUELGEN
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Півзахисник дортмундської "Боруссії" та збірної Англії Джуд Беллінгем хоче продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Футболіст налаштований перейти у стан мадридського "Реала". 

Про це повідомляє видання AS. 

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За інформацією журналістів, вінгер "Боруссії" Джуд Беллінгем хоче виступати за мадридський "Реал". 

Беллінгем
Беллінгем у матчі з "Бохумом". Фото: Reuters/THILO SCHMUELGEN

Найближчим часом представники королівського клубу мають намір прибути до Німеччини, аби провести перемовини з самим футболістом. 19-річний гравець настільки зацікавлений у переїзді на "Сантьяго Бернабеу", що не роздумуючи відповість згодою на пропозицію "вершкових". 

Втім, не все так просто, адже "Реалу" ще потрібно буде  домовитись з "Боруссією". Мадридці не готові платити за Джуда більше 120 мільйонів євро, тому розраховують, що керівництво німецького клубу погодиться на цю суму. 

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