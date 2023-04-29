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Павелко анонсував призначення нового тренера збірної України

29 квітня 2023 13:10
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Павелко анонсував призначення нового тренера збірної України
Президент УАФ Андрій Павелко. Фото: Facebook/andriy.pavelko
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Збірна України з футболу вже найближчим часом отримає нового головного тренера. Президент УАФ Андрій Павелко переконує, що поєдинок проти Німеччини, який відбудеться у червні, національна команда проведе під керівництвом новоспеченого керманича. 

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ДОМ. 

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З новим тренером про все домовлено

Андрій Павелко обіцяє, що ім'я нового головного тренера збірної України буде оголошено вже найближчим часом. Він зазначив, що з головним кандидатом на цю посаду вже про все домовлено. 

"Хочу запевнити: у збірної буде новий тренер на контрольний матч з Німеччиною та на ігри відбору Євро-2024 у червні. З ним є домовленість, і в умовлений час ми про це оголосимо", — сказав Павелко. 

Президент УАФ переконаний, що вболівальники будуть задоволені новим тренером. 

"Я впевнений, що вболівальники будуть задоволені, бо ми обираємо тренера не на окремі матчі, а маємо стратегію розвитку. І на презентації ми зможемо разом з новим наставником розповісти про нашу стратегію", — заявив він.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що УАФ нібито домовилась про співпрацю з Сергієм Ребровим. Втім, офіційного підтвердження цьому дотепер немає. 

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