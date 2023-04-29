Павелко анонсировал назначение нового тренера сборной Украины

Президент УАФ Андрей Павелко. Фото: Facebook/andriy.pavelko

Сборная Украины по футболу уже в ближайшее время получит нового главного тренера. Президент УАФ Андрей Павелко убеждает, что поединок против Германии, который состоится в июне, национальная команда проведет под руководством новоиспеченного наставника.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ДОМ.

Читайте также:

С новым тренером обо всем договорено

Андрей Павелко обещает, что имя нового тренера сборной Украины будет объявлено уже в ближайшее время. Он отметил, что с главным кандидатом на этот пост уже обо всем договорено.

"Хочу заверить: у сборной будет новый тренер на контрольный матч с Германией и игры отбора Евро-2024 в июне. С ним есть договоренность, и в условленное время мы об этом объявим", — сказал Павелко.

Президент УАФ убежден, что болельщики будут удовлетворены новым тренером.

"Я уверен, что болельщики будут довольны, потому что мы выбираем тренера не на отдельные матчи, а имеем стратегию развития. И на презентации мы сможем вместе с новым наставником рассказать о нашей стратегии", — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что УАФ якобы договорилось о сотрудничестве с Сергеем Ребровым. Впрочем, официального подтверждения этому до сих пор нет.

Украинский футболист Виктор Коваленко вышел в основе "Специи", провел на поле 58 минут и получил самый высокий балл в команде.

Напомним, боксер Александр Усик выйдет на ринг против Дюбуа: известная дата и место проведения боя.

Тем временем Усик снова приехал на фронт и поддержал бойцов ВСУ. Спортсмен принял участие в обстреле оккупантов.

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о будущем Михаила Мудрика в лондонском клубе.

Летом "Челси" попытается купить шесть футболистов во главе с Харри Кейном и Виктором Осимхеном.