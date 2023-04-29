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Павелко анонсировал назначение нового тренера сборной Украины

29 апреля 2023 13:10
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Павелко анонсировал назначение нового тренера сборной Украины
Президент УАФ Андрей Павелко. Фото: Facebook/andriy.pavelko
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Сборная Украины по футболу уже в ближайшее время получит нового главного тренера. Президент УАФ Андрей Павелко убеждает, что поединок против Германии, который состоится в июне, национальная команда проведет под руководством новоиспеченного наставника.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ДОМ.

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С новым тренером обо всем договорено

Андрей Павелко обещает, что имя нового тренера сборной Украины будет объявлено уже в ближайшее время. Он отметил, что с главным кандидатом на этот пост уже обо всем договорено.

"Хочу заверить: у сборной будет новый тренер на контрольный матч с Германией и игры отбора Евро-2024 в июне. С ним есть договоренность, и в условленное время мы об этом объявим", — сказал Павелко.

Президент УАФ убежден, что болельщики будут удовлетворены новым тренером.

"Я уверен, что болельщики будут довольны, потому что мы выбираем тренера не на отдельные матчи, а имеем стратегию развития. И на презентации мы сможем вместе с новым наставником рассказать о нашей стратегии", — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что УАФ якобы договорилось о сотрудничестве с Сергеем Ребровым. Впрочем, официального подтверждения этому до сих пор нет.

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