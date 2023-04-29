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"Я готовий до всього": Хейні висловився про бій з Ломаченком

29 квітня 2023 11:55
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Хейні різко висловився про бій з Ломаченком
Американський боксер Девін Хейні. Фото: Instagram/realdevinhaney
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Девін Хейні продовжує робити різкі заяви на адресу Василя Ломаченка. Американський боксер також проявляє надмірну впевненість у тому, що зможе з легкістю перемогти українця. 

Слова спортсмена публікує Boxing Scene. 

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Девін Хейні переконаний, що він кращий за Василя Ломаченка у всьому. Він також хизується тим, що досконало вивчив українського боксера, тому перемогти його не буде проблемою. 

Ломаченко
Український боксер Василь Ломаченко. Фото: УНІАН/Ратинський В'ячеслав

"Немає нічого, що Ломаченко може зробити в рингу краще за мене. Я кращий у кожному аспекті боксу, у кожному показнику. Подивимося, яким Лома вийде у ринг. Я готовий до всього, що він може показати, тому що роками вивчав його стиль. Найкращий з нас двох переможе, і це буду я", — заявив Хейні. 

Поєдинок за чотири пояси у легкій вазі між Василем Ломаченком та Девіном Хейні відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі. 

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