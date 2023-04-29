Хейні різко висловився про бій з Ломаченком

Американський боксер Девін Хейні. Фото: Instagram/realdevinhaney

Девін Хейні продовжує робити різкі заяви на адресу Василя Ломаченка. Американський боксер також проявляє надмірну впевненість у тому, що зможе з легкістю перемогти українця.

Слова спортсмена публікує Boxing Scene.

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Девін Хейні переконаний, що він кращий за Василя Ломаченка у всьому. Він також хизується тим, що досконало вивчив українського боксера, тому перемогти його не буде проблемою.

Український боксер Василь Ломаченко. Фото: УНІАН/Ратинський В'ячеслав

"Немає нічого, що Ломаченко може зробити в рингу краще за мене. Я кращий у кожному аспекті боксу, у кожному показнику. Подивимося, яким Лома вийде у ринг. Я готовий до всього, що він може показати, тому що роками вивчав його стиль. Найкращий з нас двох переможе, і це буду я", — заявив Хейні.

Поєдинок за чотири пояси у легкій вазі між Василем Ломаченком та Девіном Хейні відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі.

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