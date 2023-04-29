Соболь один з кращих, але "Страсбург" вдома поступається "Ліону"

Господарі відкрили рахунок, але не зуміли втримати перемогу. Фото: Twitter/RCSA

У матчі 33-го туру чемпіонату Франції "Страсбург" на своєму полі поступився “Ліону” з рахунком 1:2. Український захисник Едуард Соболь вийшов в основному складі “Страсбурга” та провів на полі 70 хвилин.

Українець отримав одну з кращих оцінок у своїй команді, передають Новини.LIVE.

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Едуард Соболь відновився від пошкодження й одразу вийшов у старті. “Страсбург” виграв у 2 турах поспіль, залишивши зону вильоту. Та й проти "Ліону" господарі розпочали непогано та відкрили рахунок – забив Морган Сансон.

Але ще у першому таймі у гостей відзначилися Кастелло Лукеба та Максанс Какере. Лукеба наприкінці гри був вилучений з поля за дві жовті картки.

Соболь провів непоганий матч, але команда змушена була миритись із поразкою. Українець дограв до 70 хвилин і отримав від Sofa Score другу оцінку в команді. Від WhoScored він отримав 6,9 та це третій показник.

Боротьба за виживання

Люкеба до гола додав вилучення за другу жовту, тому "Ліону" довелося кілька хвилин побути у меншості.

"Ткачі" набрали 53 очки та займає 7-ме місце в Лізі 1, ведучи боротьбу за зону єврокубків. "Страсбург" бореться за виживання (32 очки та 15-та позиція). Стільки ж очок у "Нанта" та "Бреста", але в цих команд по матчу в запасі. Попереду ще 5 турів.

"Страсбург" – "Ліон" – 1:2

Голи: Сансон, 15 – Лукеба, 32, Какере, 36

Український футболіст Віктор Коваленко вийшов у основі "Спеції", провів на полі 58 хвилин та отримав найвищий балл у команді.

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