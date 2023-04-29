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"Динамиада" по легкой атлетике в Одессе: "спасатели" берут золотые награды

29 апреля 2023 07:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Динамиада по легкой атлетике в Одессе – спасатели берут золото
Команда ГСЧС опередила ОГУВД. Фото: Дмитрий Богомолов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В Одессе на стадионе "Динамо" прошел очередной этап комплексных соревнований "Динамиада-2023" среди силовых структур и ведомств Сил Обороны. В этот раз команды соревновались в рамках чемпионата Одесской областной организации ФСО "Динамо" Украины по легкой атлетике.

Какая команда стала чемпионом и кому достались серебро и бронза, узнал спортивный журналист Новини.LIVE.

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Военные, нацгвардейцы, полицейские, работники СБУ и спасатели показали, что могут не только плодотворно выполнять боевые задания и нести службу, но и показывать высокие результаты в соревнованиях по легкой атлетике. За 2 дня были такие виды, как толкание ядра, прыжки в длину, бег на 100, 200 метров, километр и 3 км.

По итогам соревнований в командном зачете золотые награды получили Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, а на втором месте оказалась команда ОГУВД, Южное территориальное управление национальной гвардии Украины взяли бронзу.

ГСЧС
Спасатель Сергей Рыбак выиграл 3000 м. Фото: Дмитрий Богомолов

Как оказалось, "спасатели" готовятся и к международным стартам.

"В команде Одесской области по пожарно-прикладному спорту есть заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса и мастера спорта. Спортсмены являются чемпионами мира, Украины и международных соревнований. Подготовка спортсменов к любым стартам проходит ежедневно, это большие нагрузки в физических упражнениях и технических. В настоящее время два спортсмена из Одесской области готовятся к поездке на международный старт за сборную Украины на соревнованиях в Польше", — сообщил тренер по пожарно-прикладному спорту Сергей Романский.

Достижения футболистов

Также игроки "Южной Пальмиры" НГУ показали, что не только отлично играют в футбол, но бегают и прыгают неплохо. Чемпионом в толкании ядра стал футболист Роман Сандул, оказывающийся не только аутом, может далеко бросать. А центральный защитник Кирилл Белокаменский вообще занял третье место сразу по двум дисциплинам: в беге на 100 метров и прыжках в длину. Еще одну бронзу в командный ящик Нацгвардии добавил Владлен Чебанюк на дистанции 200 метров.

НГУ
Нацгвардиец Роман Сандул стал чемпионом по толканию ядра. Фото: Дмитрий Богомолов

Такие высокие результаты футболистов 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины показывают, сколько пользы принесли тренировочные сборы коллективу перед началом нового сезона. Благодаря ежедневным беговым упражнениям и правильному отношению к делу военнослужащие стали сильнее и выносливее.

Динамо
Награждение провели руководители одесского ФСО Динамо. Фото: Дмитрий Богомолов

Далее в планах "Динамиады" проведение соревнований по баскетболу, волейболу, полиатлону и семейным стартам.

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