Динамиада по легкой атлетике в Одессе – спасатели берут золото

"Динамиада" по легкой атлетике в Одессе: "спасатели" берут золотые награды
В Одессе на стадионе "Динамо" прошел очередной этап комплексных соревнований "Динамиада-2023" среди силовых структур и ведомств Сил Обороны. В этот раз команды соревновались в рамках чемпионата Одесской областной организации ФСО "Динамо" Украины по легкой атлетике.
Какая команда стала чемпионом и кому достались серебро и бронза, узнал спортивный журналист Новини.LIVE.
Военные, нацгвардейцы, полицейские, работники СБУ и спасатели показали, что могут не только плодотворно выполнять боевые задания и нести службу, но и показывать высокие результаты в соревнованиях по легкой атлетике. За 2 дня были такие виды, как толкание ядра, прыжки в длину, бег на 100, 200 метров, километр и 3 км.
По итогам соревнований в командном зачете золотые награды получили Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, а на втором месте оказалась команда ОГУВД, Южное территориальное управление национальной гвардии Украины взяли бронзу.
Как оказалось, "спасатели" готовятся и к международным стартам.
"В команде Одесской области по пожарно-прикладному спорту есть заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса и мастера спорта. Спортсмены являются чемпионами мира, Украины и международных соревнований. Подготовка спортсменов к любым стартам проходит ежедневно, это большие нагрузки в физических упражнениях и технических. В настоящее время два спортсмена из Одесской области готовятся к поездке на международный старт за сборную Украины на соревнованиях в Польше", — сообщил тренер по пожарно-прикладному спорту Сергей Романский.
Достижения футболистов
Также игроки "Южной Пальмиры" НГУ показали, что не только отлично играют в футбол, но бегают и прыгают неплохо. Чемпионом в толкании ядра стал футболист Роман Сандул, оказывающийся не только аутом, может далеко бросать. А центральный защитник Кирилл Белокаменский вообще занял третье место сразу по двум дисциплинам: в беге на 100 метров и прыжках в длину. Еще одну бронзу в командный ящик Нацгвардии добавил Владлен Чебанюк на дистанции 200 метров.
Такие высокие результаты футболистов 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины показывают, сколько пользы принесли тренировочные сборы коллективу перед началом нового сезона. Благодаря ежедневным беговым упражнениям и правильному отношению к делу военнослужащие стали сильнее и выносливее.
Далее в планах "Динамиады" проведение соревнований по баскетболу, волейболу, полиатлону и семейным стартам.
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