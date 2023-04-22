Національна гвардія України виграє Динаміаду — змагання серед силових структур в Одесі

Переможцями стала команда "Південна Пальміра" НГУ. Фото: Дмитро Богомолов

Відбулись ігри чемпіонату Одеської обласної організації ФСТ "Динамо" України з мініфутболу серед відомчих колективів фізкультури. В змаганнях взяли участь 12 команд, 156 осіб особових складів.

Подробиці турніру в матеріалі спортивного журналіста Новини.LIVE.

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Спорт та особливо футбол грають важливу роль навіть під час війни та повномасштабного вторгнення окупантів з рф до України. Сьогодні кожен українець робить все можливе для найскорішої Перемоги нашої Батьківщини: хто донатами на Сили Оборони, хто своєю волонтерською діяльністю або хоча б просто своєю плідною працею задля розвитку економіки країни.

Силовики мають бути спортивними

Особливий внесок у наближення Перемоги щодня роблять усі українські силовики: військовослужбовці, нацгвардійці, правоохоронці, розслідувачі, прокурори, прикордонники, рятувальники та інші.

Призери "Динаміади" в Одесі. Фото: Дмитро Богомолов

Але саме для того, щоб всі представники таких важливих відомств завжди були в гарній фізичній формі та у бадьорому стані, треба тренуватись, а потім об’єднуватись та проводити спортивні заходи. Саме з цією метою й існує вже 99 років фізкультурно-спортивне товариство "Динамо".

Цього разу у масштабному турнірі, який проходив 2 дні на стадіоні "Динамо" взяли участь 12 колективів, які були розподілені на чотири групи, переможці вийшли у півфінали.

Вболівальниці підготували плакати. Фото: Дмитро Богомолов

В групі "А" перше місце здобула команда "Південна Пальміра" НГУ, яку представляє 11 бригаду імені Михайла Грушевського Національної гвардії України Південного оперативно-територіального об'єднання НГУ. Нацгвардійці здолали Спецзв’язок 6:1 та СБУ 3:2.

В групі "Б" Прикордонна служба випередила ОДУВС та Прокуратуру, в "С" ГУНП опинилась вище за Поліцію охорони та Судову охорону, в "D" перше місце у боротьбі з двома управліннями "Стратегічних розслідувань" та "Виконання покарань" дісталось ДСНС.

Нагородження провели перша заступниця голови ФСТ "Динамо" в Одесі Ольга Черкасова та заступник голови Павло Рощін. Фото: Дмитро Богомолов

У півфіналах НГУ виявилась сильніше за Прикордонну службу 16:0, а ГУНП перемогла ДСНС — 3:2. У вирішальному двобої за золоті нагороди нацгвардійці переграли поліціянтів з рахунком 3:1. А бронза дісталась прикордонникам.

Кращим воротарем турніру став голкіпер ГУНП Олександр Шеремет, а кращим гравцем — нацгвардієць Євген Чумак. За підсумками змагань призери отримали нагороди та Кубки від ФСТ “Динамо”, але головний результат це загальна підтримка, спілкування, гарний настрій та підйом морально-бойового духу.

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