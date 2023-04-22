Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Национальная гвардия Украины выиграла "Динамиаду": соревнование среди силовых структур в Одессе arrow

Национальная гвардия Украины выиграла "Динамиаду": соревнование среди силовых структур в Одессе

22 апреля 2023 20:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Национальная гвардия Украины выигрывает Динамиаду - соревнование среди силовых структур в Одессе
Победителями стала команда "Южная Пальмира" НГУ. Фото: Дмитрий Богомолов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Состоялись игры чемпионата Одесской областной организации ФСО "Динамо" Украины по минифутболу среди ведомственных коллективов физкультуры. В соревнованиях приняли участие 12 команд, 156 человек личных составов.

Подробности турнира в материале спортивного журналиста Новини.LIVE.

Читайте также:

Спорт и особенно футбол играют важную роль даже во время войны и полномасштабного вторжения оккупантов из России в Украину. Сегодня каждый украинец делает все возможное для скорейшей Победы нашей Родины: кто донатами на Силы Обороны, кто своей волонтерской деятельностью или хотя бы просто своим плодотворным трудом для развития экономики страны.

Силовики должны быть спортивными

Особый вклад в приближение Победы ежедневно вносят все украинские силовики: военнослужащие, нацгвардейцы, правоохранители, следователи, прокуроры, пограничники, спасатели и другие.

динамо
Призеры "Динамиады" в Одессе. Фото: Дмитрий Богомолов

Но именно для того, чтобы все представители таких важных ведомств всегда были в хорошей физической форме и в бодром состоянии, нужно тренироваться, а затем объединяться и проводить спортивные мероприятия. Именно с этой целью существует уже 99 лет физкультурно-спортивное общество "Динамо".

В этот раз в масштабном турнире, который проходил 2 дня на стадионе "Динамо", приняли участие 12 коллективов. Команды были распределены на 4 группы, победители вышли в полуфиналы.

дснс
Болельщице подготовили плакаты. Фото: Дмитрий Богомолов

В группе "А" первое место завоевала команда "Южная Пальмира" НГУ, которую представляет 11 бригаду имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины Южного оперативно-территориального объединения НГУ. Нацгвардейцы одолели Спецсвязь 6:1 и СБУ 3:2.

В группе "Б" Пограничная служба опередила ОГУВД и Прокуратуру, в "С" ГУНП оказалась выше Полиции охраны и Судебной охраны, в "D" первое место в борьбе с двумя управлениями "Стратегических расследований" и "Выполнения наказаний" досталось ГСЧС.

динамо
Награждение провели первый заместитель председателя ФСО "Динамо" в Одессе Ольга Черкасова и заместитель председателя Павел Рощин. Фото: Дмитрий Богомолов

В полуфиналах НГУ оказалась сильнее Пограничной службы 16:0, а ГУНП победила ГСЧС — 3:2. В решающем поединке за золотые награды нацгвардейцы обыграли полицейских со счетом 3:1. А бронза досталась пограничникам.

Лучшим вратарем турнира стал голкипер ГУНП Александр Шеремет, а лучшим игроком — нацгвардеец Евгений Чумак. По итогам соревнований призеры получили награды и Кубки от ФСО "Динамо", но главный результат — это общая поддержка, общение, хорошее настроение и подъем морально-боевого духа.

Напомним, форвард сборной Украины Роман Яремчук начнет новый сезон в другом клубе. Футболист не убедил руководство "Брюгге" в том, что может оказаться полезным команде.

Ребров откажется от сборной Украины и Аль-Айна. Украинскому специалисту поступило заоблачное предложение.

Защитник донецкого " Шахтера " Николай Матвиенко может начать следующий сезон в новой команде. Сразу несколько клубов английской Премьер-лиги (АПЛ) интересуются опытным игроком.

Тем временем жена Александра Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе.

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас