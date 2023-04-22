Национальная гвардия Украины выигрывает Динамиаду - соревнование среди силовых структур в Одессе

Победителями стала команда "Южная Пальмира" НГУ. Фото: Дмитрий Богомолов

Состоялись игры чемпионата Одесской областной организации ФСО "Динамо" Украины по минифутболу среди ведомственных коллективов физкультуры. В соревнованиях приняли участие 12 команд, 156 человек личных составов.

Подробности турнира в материале спортивного журналиста Новини.LIVE.

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Силовики должны быть спортивными

Особый вклад в приближение Победы ежедневно вносят все украинские силовики: военнослужащие, нацгвардейцы, правоохранители, следователи, прокуроры, пограничники, спасатели и другие.

Призеры "Динамиады" в Одессе. Фото: Дмитрий Богомолов

Но именно для того, чтобы все представители таких важных ведомств всегда были в хорошей физической форме и в бодром состоянии, нужно тренироваться, а затем объединяться и проводить спортивные мероприятия. Именно с этой целью существует уже 99 лет физкультурно-спортивное общество "Динамо".

В этот раз в масштабном турнире, который проходил 2 дня на стадионе "Динамо", приняли участие 12 коллективов. Команды были распределены на 4 группы, победители вышли в полуфиналы.

Болельщице подготовили плакаты. Фото: Дмитрий Богомолов

В группе "А" первое место завоевала команда "Южная Пальмира" НГУ, которую представляет 11 бригаду имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины Южного оперативно-территориального объединения НГУ. Нацгвардейцы одолели Спецсвязь 6:1 и СБУ 3:2.

В группе "Б" Пограничная служба опередила ОГУВД и Прокуратуру, в "С" ГУНП оказалась выше Полиции охраны и Судебной охраны, в "D" первое место в борьбе с двумя управлениями "Стратегических расследований" и "Выполнения наказаний" досталось ГСЧС.

Награждение провели первый заместитель председателя ФСО "Динамо" в Одессе Ольга Черкасова и заместитель председателя Павел Рощин. Фото: Дмитрий Богомолов

В полуфиналах НГУ оказалась сильнее Пограничной службы 16:0, а ГУНП победила ГСЧС — 3:2. В решающем поединке за золотые награды нацгвардейцы обыграли полицейских со счетом 3:1. А бронза досталась пограничникам.

Лучшим вратарем турнира стал голкипер ГУНП Александр Шеремет, а лучшим игроком — нацгвардеец Евгений Чумак. По итогам соревнований призеры получили награды и Кубки от ФСО "Динамо", но главный результат — это общая поддержка, общение, хорошее настроение и подъем морально-боевого духа.

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