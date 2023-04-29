Динаміада з легкої атлетики в Одесі – рятувальники беруть золото

Команда ДСНС випередила ОДУВС. Фото: Дмитро Богомолов

В Одесі на стадіоні "Динамо" відбувся черговий етап комплексних змагань "Динаміада-2023" серед силових структур та відомств Сил Оборони. Цього разу команди змагались у рамках чемпіонату Одеської обласної організації ФСТ "Динамо" України з легкої атлетики.

Яка команда стала чемпіоном та кому дістались срібло та бронза, дізнався спортивний журналіст Новини.LIVE

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Військові, нацгвардійці, поліціянти, працівники СБУ та рятувальники показали, що можуть не тільки плідно виконувати бойові завдання та нести службу, але й показувати високі результати у змаганнях з легкої атлетики. За 2 дні були такі види, як штовхання ядра, стрибки у довжину, біг на 100, 200 метрів, кілометр та 3 км.

За підсумками змагань в командному заліку золоті нагороди дістались Головному управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, а на другому місці опинилась команда ОДУВС, Південне територіальне управління національної гвардії України взяли бронзу.

Рятувальник ​​​Сергій Рибак виграв 3000 м. Фото: Дмитро Богомолов

Як виявилось, "рятувальники" готуються наразі й до міжнародних стартів.

"У команді Одеської області з пожежно-прикладного спорту є заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу та майстри спорту. Спортсмени є чемпіонами світу, України та міжнародних змагань. Підготовка спортсменів до будь-яких стартів проходить щодня, це великі навантаження у фізичних вправах та технічних. На цей час два спортсмени з Одеської області готуються до поїздки на міжнародний старт за збірну України на змаганнях у Польщі", – повідомив тренер з пожежно-прикладного спорту Сергій Романський.

Здобутки футболістів

Також гравці "Південної Пальміри" НГУ показали, що не тільки чудово грають у футбол, але бігають та стрибають непогано. Чемпіоном у штовханні ядра став футболіст Роман Сандул, який виявляється не тільки аути може далеко кидати. А центральний захисник Кирило Білокаменський взагалі взяв третє місце одразу у двох дисциплінах: у бігу на 100 метрів та стрибках в довжину. Ще одну бронзу в командну скриньку Нацгвардії додав Владлен Чебанюк на дистанції 200 метрів.

Нацгвардієць Роман Сандул став чемпіоном у штовханні ядра. Фото: Дмитро Богомолов

Такі високі результати футболістів 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України показують скільки користі принесли тренувальні збори колективу перед початком нового сезону. Завдяки щоденним біговим вправам та правильному відношенню до справи військовослужбовці стали сильніше та витриваліше.

Нагородження провели керівники одеського ФСТ Динамо. Фото: Дмитро Богомолов

Додамо, що далі в планах "Динаміади" проведення змагань з баскетболу, волейболу, поліатлон та сімейні старти.

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