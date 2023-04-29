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Соболь один из лучших, но "Страсбург" дома уступает "Лиону"

29 апреля 2023 09:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Соболь один из лучших, но Страсбург дома уступает Лиону
Хозяева открыли счет, но не сумели одержать победу. Фото: Twitter/RCSA
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В матче 33-го тура чемпионата Франции "Страсбург" на своем поле уступил "Лиону" со счетом 1:2. Украинский защитник Эдуард Соболь вышел в основном составе "Страсбурга" и провел на поле 70 минут.

Украинец получил одну из лучших оценок в своей команде, передают Новини.LIVE.

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Эдуард Соболь восстановился от повреждения и вышел в старте. "Страсбург" выиграл в 2 турах подряд, оставив зону вылета. Да и против "Лиона" хозяева начали неплохо и открыли счет – забил Морган Сансон.

Еще в первом тайме у гостей отличились Кастелло Лукеба и Максанс Какере. Лукеба в конце игры был удален из поля за две желтые карточки.

Соболь провел неплохой матч, но команда была вынуждена мириться с поражением. Украинец доиграл до 70 минут и получил у Sofa Score вторую оценку в команде. От WhoScored он получил 6,9 и это третий показатель.

Борьба за выживание

Люкеба к голу добавил удаление за вторую желтую, поэтому "Лиону" пришлось несколько минут побыть в меньшинстве.

"Ткачи" набрали 53 очка и занимает 7 место в Лиге 1, ведя борьбу за зону еврокубков. "Страсбург" борется за выживание (32 очка и 15-я позиция). Столько же очков у "Нанта" и "Бреста", но у этих команд по матчу в запасе. Впереди еще 5 туров.

"Страсбург" – "Лион" – 1:2

Голы: Сансон, 15 – Лукеба, 32, Какере, 36

Украинский футболист Виктор Коваленко вышел в основе "Специи", провел на поле 58 минут и получил самый высокий балл в команде.

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