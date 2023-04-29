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"Я готов ко всему": Хейни высказался о бое с Ломаченко

29 апреля 2023 11:55
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Хейни резко высказался о бое с Ломаченко
Американский боксер Девин Хейни. Фото: Instagram/realdevinhaney
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Девин Хейни продолжает делать резкие заявления в адрес Василия Ломаченко. Американский боксер также проявляет чрезмерную уверенность в том, что сможет с лёгкостью победить украинца.

Об этом он заявил в интервью Boxing Scene.

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Девин Хейни убежден, что он лучше Василия Ломаченко во всем. Он также кичится тем, что в совершенстве изучил украинского боксера, поэтому победить его не будет проблемой.

Ломаченко
Украинский боксер Василий Ломаченко. Фото: УНИАН/Ратынский Вячеслав

"Нет ничего, что Ломаченко может сделать в ринге лучше меня. Я лучше в каждом аспекте бокса, в каждом показателе. Посмотрим, каким Лома выйдет на ринг. Я готов ко всему, что он может показать, потому что годами изучал его стиль. Лучший из нас двоих победит, и это буду я", — заявил Хейни.

Поединок за четыре пояса в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе.

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Напомним, боксер Александр Усик выйдет на ринг против Дюбуа: известная дата и место проведения боя.

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