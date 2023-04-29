Беллингем определился с новым клубом — выбор футболиста удивил фанатов

Полузащитник "Боруссии" Дортмунд Джуд Беллингем. Фото: Reuters/THILO SCHMUELGEN

Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джуд Беллингем хочет продолжить карьеру в испанской Ла Лиге. Футболист настроен перейти в расположение мадридского "Реала".

Об этом сообщает издание AS.

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По информации журналистов, вингер "Боруссии" Джуд Беллингем хочет выступать за мадридский "Реал".

Беллингем в матче с "Бохумом". Фото: Reuters/THILO SCHMUELGEN

В ближайшее время представители королевского клуба намерены прибыть в Германию, чтобы провести переговоры с самим футболистом. 19-летний игрок настолько заинтересован в переезде на "Сантьяго Бернабеу", что не раздумывая ответит согласием на предложение "сливочных".

Впрочем, не все так просто, ведь "Реалу" еще предстоит договориться с "Боруссией". Мадридцы не готовы платить за Джуда больше 120 миллионов евро, поэтому рассчитывают, что руководство немецкого клуба согласится на эту сумму.

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