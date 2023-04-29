Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Беллингем определился с новым клубом: выбор футболиста удивил фанатов arrow

Беллингем определился с новым клубом: выбор футболиста удивил фанатов

29 апреля 2023 14:25
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Беллингем определился с новым клубом — выбор футболиста удивил фанатов
Полузащитник "Боруссии" Дортмунд Джуд Беллингем. Фото: Reuters/THILO SCHMUELGEN
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джуд Беллингем хочет продолжить карьеру в испанской Ла Лиге. Футболист настроен перейти в расположение мадридского "Реала". 

Об этом сообщает издание AS.

Читайте также:

Беллингем обойдется "Реалу" в кругленькую сумму

По информации журналистов, вингер "Боруссии" Джуд Беллингем хочет выступать за мадридский "Реал".

Беллингем
Беллингем в матче с "Бохумом". Фото: Reuters/THILO SCHMUELGEN

В ближайшее время представители королевского клуба намерены прибыть в Германию, чтобы провести переговоры с самим футболистом. 19-летний игрок настолько заинтересован в переезде на "Сантьяго Бернабеу", что не раздумывая ответит согласием на предложение "сливочных".

Впрочем, не все так просто, ведь "Реалу" еще предстоит договориться с "Боруссией". Мадридцы не готовы платить за Джуда больше 120 миллионов евро, поэтому рассчитывают, что руководство немецкого клуба согласится на эту сумму.

Украинский футболист Виктор Коваленко вышел в основе "Специи", провел на поле 58 минут и получил самый высокий балл в команде.

Напомним, боксер Александр Усик выйдет на ринг против Дюбуа: известная дата и место проведения боя.

Тем временем Усик снова приехал на фронт и поддержал бойцов ВСУ. Спортсмен принял участие в обстреле оккупантов.

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о будущем Михаила Мудрика в лондонском клубе.

Летом "Челси" попытается купить шесть футболистов во главе с Гарри Кейном и Виктором Осимхеном.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас