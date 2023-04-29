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УАФ вернет болельщиков на стадионы: что известно

29 апреля 2023 17:01
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
УАФ вернет болельщиков на стадионы — что известно
Украинские болельщики во время матча Украина — Армения. Фото: УНИАН/Кравс Евгений
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Болельщики снова смогут посещать футбольные поединки на стадионах Украины. Правда, произойдет это не раньше следующего сезона. 

Об этом заявил Президент УАФ Андрей Павелко в интервью телеканалу Дом.

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Глава УАФ Андрей Павелко сделал обнадеживающее заявление о возвращении болельщиков на трибуны украинских стадионов. Он считает, что это может произойти в следующем сезоне, но в ограниченном количестве.

"Мы планируем возвращение болельщиков на трибуны. Мы над этим работаем. Есть договоренность с правительством, чтобы на следующий чемпионат мы получили протокол безопасности для ограниченного количества фанов на стадионах. Однако безопасность превыше всего", сказал Павелко.

С началом полномасштабной войны футбольные матчи в Украине не проводились. С текущего сезона УПЛ возобновила свои поединки, но команды играют при пустых трибунах.

Украинский футболист Виктор Коваленко вышел в основе "Специи", провел на поле 58 минут и получил самый высокий балл в команде.

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