Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Известный боксер назвал главное преимущество Усика над Фьюри arrow

Известный боксер назвал главное преимущество Усика над Фьюри

29 апреля 2023 20:41
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Известный боксер назвал главное преимущество Усика над Фьюри
Украинский боксер Александр Усик. Фото: Instagram/usykaa
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Тони Белью считает, что единственный спортсмен, которого Тайсон Фьюри не сможет сломать ментально — это Александр Усик. Эксперт убежден, что британцу будет непросто с украинцем, если такое сражение состоится.

Об этом он рассказал в интервью Boxing Scene.

Читайте также:

Психологически Усик — несокрушимый

Тони Белью считает Тайсона Фьюри лучшим боксером в мире, но в то же время убежден, что у Усика достаточно хорошие шансы против британца.

"Я все еще считаю, что Фьюри на данный момент является лучшим супертяжем в мире, однако у Усика есть хорошие шансы, если они сразятся в конце года", — заявил Белью.

Усик
Украинский супертяж Александр Усик. Фото: Instagram/usykaa

Экс-чемпион также утверждает, что у Фьюри есть психологическое преимущество над своими соперниками, однако с Усиком этот прием не пройдет.

"Тайсон сначала ломает всех ментально, психологически, но единственный, кого он не сломал и не сможет сломать, это Усик. А нынешний стиль бокса Фьюри подходит Усику", — сказал Тони.

Поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком мог состояться уже этой весной, однако переговоры о бое сорвались.

Напомним, украинский футболист Виктор Коваленко вышел в основе "Специи", провел на поле 58 минут и получил самый высокий балл в команде.

Украинский боксер Александр Усик выйдет на ринг против Дюбуа: известная дата и место проведения сражения.

Тем временем Усик снова приехал на фронт и поддержал бойцов ВСУ. Спортсмен принял участие в обстреле оккупантов.

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о будущем Михаила Мудрика в лондонском клубе.

Летом "Челси" попытается купить шесть футболистов во главе с Гарри Кейном и Виктором Осимхеном.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

Защитники должны вернуться домой: одесские волонтеры готовятся к экспедиции по поиску тел погибших

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас