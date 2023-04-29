Известный боксер назвал главное преимущество Усика над Фьюри

Украинский боксер Александр Усик. Фото: Instagram/usykaa

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Тони Белью считает, что единственный спортсмен, которого Тайсон Фьюри не сможет сломать ментально — это Александр Усик. Эксперт убежден, что британцу будет непросто с украинцем, если такое сражение состоится.

Об этом он рассказал в интервью Boxing Scene.

Читайте также:

Психологически Усик — несокрушимый

Тони Белью считает Тайсона Фьюри лучшим боксером в мире, но в то же время убежден, что у Усика достаточно хорошие шансы против британца.

"Я все еще считаю, что Фьюри на данный момент является лучшим супертяжем в мире, однако у Усика есть хорошие шансы, если они сразятся в конце года", — заявил Белью.

Украинский супертяж Александр Усик. Фото: Instagram/usykaa

Экс-чемпион также утверждает, что у Фьюри есть психологическое преимущество над своими соперниками, однако с Усиком этот прием не пройдет.

"Тайсон сначала ломает всех ментально, психологически, но единственный, кого он не сломал и не сможет сломать, это Усик. А нынешний стиль бокса Фьюри подходит Усику", — сказал Тони.

Поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком мог состояться уже этой весной, однако переговоры о бое сорвались.

Напомним, украинский футболист Виктор Коваленко вышел в основе "Специи", провел на поле 58 минут и получил самый высокий балл в команде.

Украинский боксер Александр Усик выйдет на ринг против Дюбуа: известная дата и место проведения сражения.

Тем временем Усик снова приехал на фронт и поддержал бойцов ВСУ. Спортсмен принял участие в обстреле оккупантов.

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о будущем Михаила Мудрика в лондонском клубе.

Летом "Челси" попытается купить шесть футболистов во главе с Гарри Кейном и Виктором Осимхеном.