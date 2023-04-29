Ексчемпіон світу з боксу прокоментував візит Усика до військових

Ексчемпіон світу з боксу прокоментував візит Усика на фронт
Підтримка Олександром Усиком українських захисників не залишилась без уваги відомих людей. Так, колишній чемпіон світу з боксу Тоні Белью відреагував на візит українця на передову.
Слова підтримки він написав у своєму Twitter.
Белью підтримав Усика
Ексчемпіон світу з боксу Тоні Белью прокоментував візит Олександра Усика на позиції українських військових. Спортсмен висловив слова підтримки українцю та бійцям ЗСУ.
#ThisGuy 💙💛 #StaySafe https://t.co/UQ6Rl6h45f— Tony Bellew (@TonyBellew) April 27, 2023
"Цей хлопець 💙💛. Бережіть себе", — написав Белью.
Напередодні Олександр Усик побував на фронті, щоб підтримати моральний дух українських захисників. Він поспілкувався з військовими та навіть взяв до рук зброю.
В мережі також з'явилось відео, на якому Усик стріляє по позиціях окупантів.
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Тим часом Усик знову приїхав на фронт та підтримав бійців ЗСУ. Спортсмен взяв участь в обстрілі окупантів.
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