Ексчемпіон світу з боксу прокоментував візит Усика до військових

Український боксер Олександр Усик. Фото: УНІАН/Валерій Білокрил

Підтримка Олександром Усиком українських захисників не залишилась без уваги відомих людей. Так, колишній чемпіон світу з боксу Тоні Белью відреагував на візит українця на передову.

Слова підтримки він написав у своєму Twitter.

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Белью підтримав Усика

Ексчемпіон світу з боксу Тоні Белью прокоментував візит Олександра Усика на позиції українських військових. Спортсмен висловив слова підтримки українцю та бійцям ЗСУ.

"Цей хлопець 💙💛. Бережіть себе", — написав Белью.

Напередодні Олександр Усик побував на фронті, щоб підтримати моральний дух українських захисників. Він поспілкувався з військовими та навіть взяв до рук зброю.

В мережі також з'явилось відео, на якому Усик стріляє по позиціях окупантів.

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Тим часом Усик знову приїхав на фронт та підтримав бійців ЗСУ. Спортсмен взяв участь в обстрілі окупантів.

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