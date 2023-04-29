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Ексчемпіон світу з боксу прокоментував візит Усика на фронт

29 квітня 2023 11:10
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Ексчемпіон світу з боксу прокоментував візит Усика до військових
Український боксер Олександр Усик. Фото: УНІАН/Валерій Білокрил
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Підтримка Олександром Усиком українських захисників не залишилась без уваги відомих людей. Так, колишній чемпіон світу з боксу Тоні Белью відреагував на візит українця на передову. 

Слова підтримки він написав у своєму Twitter. 

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Ексчемпіон світу з боксу Тоні Белью прокоментував візит Олександра Усика на позиції українських військових. Спортсмен висловив слова підтримки українцю та бійцям ЗСУ. 

 "Цей хлопець 💙💛. Бережіть себе", — написав Белью.

Напередодні Олександр Усик побував на фронті, щоб підтримати моральний дух українських захисників. Він поспілкувався з військовими та навіть взяв до рук зброю.

В мережі також з'явилось відео, на якому Усик стріляє по позиціях окупантів. 

Український футболіст Віктор Коваленко вийшов у основі "Спеції", провів на полі 58 хвилин та отримав найвищий балл у команді.

Нагадаємо, боксер Олександр Усик вийде на ринг проти Дюбуа: відома дата та місце проведення бою.

Тим часом Усик знову приїхав на фронт та підтримав бійців ЗСУ. Спортсмен взяв участь в обстрілі окупантів.

Головний тренер "Челсі" Френк Лемпард розповів про майбутнє Михайла Мудрика у лондонському клубі.

Влітку "Челсі" намагатиметься купити шість футболістів на чолі з Харрі Кейном та Віктором Осімхеном. 

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