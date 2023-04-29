Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Экс-чемпион мира по боксу прокомментировал визит Усика на фронт arrow

Экс-чемпион мира по боксу прокомментировал визит Усика на фронт

29 апреля 2023 11:10
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Экс-чемпион мира по боксу прокомментировал визит Усика на фронт
Украинский боксер Александр Усик. Фото: УНИАН/Валерий Белокрыл
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Поддержка Александром Усиком украинских защитников не осталась без внимания известных людей. Так, бывший чемпион мира по боксу Тони Белью отреагировал на визит украинца на передовую.

Слова поддержки он написал в своем Twitter.

Читайте также:

Белью поддержал Усика

Эксчемпион мира по боксу Тони Белью прокомментировал визит Александра Усика на позиции украинских военных. Спортсмен выразил слова поддержки украинцу и бойцам ВСУ.

"Этот парень 💙💛. Берегите себя", — написал Белью.

Накануне Александр Усик побывал на фронте, чтобы поддержать моральный дух украинских защитников. Он пообщался с военными и даже взял в руки оружие.

В сети также появилось видео, на котором Усик стреляет по позициям оккупантов.

Украинский футболист Виктор Коваленко вышел в основе "Специи", провел на поле 58 минут и получил самый высокий балл в команде.

Напомним, боксер Александр Усик выйдет на ринг против Дюбуа: известная дата и место проведения боя.

Тем временем Усик снова приехал на фронт и поддержал бойцов ВСУ. Спортсмен принял участие в обстреле оккупантов.

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о будущем Михаила Мудрика в лондонском клубе.

Летом "Челси" попытается купить шесть футболистов во главе с Харри Кейном и Виктором Осимхеном.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас