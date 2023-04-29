Экс-чемпион мира по боксу прокомментировал визит Усика на фронт

Украинский боксер Александр Усик. Фото: УНИАН/Валерий Белокрыл

Поддержка Александром Усиком украинских защитников не осталась без внимания известных людей. Так, бывший чемпион мира по боксу Тони Белью отреагировал на визит украинца на передовую.

Слова поддержки он написал в своем Twitter.

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Белью поддержал Усика

Эксчемпион мира по боксу Тони Белью прокомментировал визит Александра Усика на позиции украинских военных. Спортсмен выразил слова поддержки украинцу и бойцам ВСУ.

"Этот парень 💙💛. Берегите себя", — написал Белью.

Накануне Александр Усик побывал на фронте, чтобы поддержать моральный дух украинских защитников. Он пообщался с военными и даже взял в руки оружие.

В сети также появилось видео, на котором Усик стреляет по позициям оккупантов.

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