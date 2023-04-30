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Усик спел "Заповіт" на передовой

30 апреля 2023 12:12
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Усик спел завещание на передовой
Боксер посетил военных и поддержал ВСУ. Фото: Instagram/CrggNTTMirF
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский боксер, чемпион в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Александр Усик, недавно посетивший позиции ВСУ на передовой, также поделился необычными вокальными данными. Спортсмен спел "Заповіт" известной украинской группы на слова Тараса Шевченко.

Видео песни распространяется в соцсетях, сообщают Новини.LIVE.

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На коротком видео ролике Александр Усик сидит в машине с военными на переднем сиденье и поет "Заповіт" группы Balsam. Кавер на слова легендарного стиха Тараса Шевченко вышел еще 8 месяцев назад, но патриотический рэп от украинского боксера — это что-то новенькое.

Усик стреляет по оккупантам

Напомним, Усик наведался в гости к украинским защитникам на фронт, чтобы поддержать моральный дух ребят. Один из военных опубликовал фотомозаику, на которой боксер стреляет из пушки.

Кроме фото, в сети распространяется видео, на котором Александр Усик стреляет по позициям оккупантов.

Поддержка Александром Усиком украинских защитников не осталась без внимания известных людей. Так, бывший чемпион мира по боксу Тони Белью отреагировал на визит украинца на передовую.

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