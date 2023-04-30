Новий рекорд "Барселони" встановив 15-річний Ламін Ямал

Ламін Ямал перед новим рекордом. Фото: Reuters/Albert Gea

Суботня зустріч "Барселони" та "Бетісу" у рамках 32-го туру іспанської Ла Ліги запам’ятався не лише розгромом суперника від "блаугранас". У цьому поєдинку дебютував за каталонців 15-річний вінгер Ламін Ямал та встановив рекорд, як наймолодший гравець в історії клубу.

Про це повідомила Opta, передають Новини.LIVE.

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Абсолютний рекорд іспанської ліги належить Лука Ромеро. 24 червня 2020 року аргентинець, який тоді захищав кольори "Мальорки", у матчі проти мадридського "Реала" дебютував у Ла Лізі у віці 15 років та 221 днів.

Молодий талант провів на полі приблизно 10 хвилин. Фото: Reuters/Albert Gea

Відзначимо, що Ямал є гравцем "Барси" U-19. Разом з цією командою він виступав у юнацькій Лізі чемпіонів. Окрім цього залучався до матчів збірної Іспанії U-19.

До цього іспанець двічі поспіль потрапив до заявки "Барселони": у попередніх матчах проти "Атлетіко" та "Райо Вальєкано".

Ямал вийшов на заміну на 83-й хвилині замість Гаві. Тоді рахунок на табло уже був 4:0.

До перерви рахунок вже був розгромним

Відкрив рахунок на 14-й хвилині після подачі з кутового Андреас Крістенсен, відзначившись першим голом в Іспанії. Далі було вилучення у "Бетіса". Едгар Гонсалес на 33-й хвилині заробив другу жовту та залишив поле.

До кінця першого тайму рахунок у матчі вже був розгромним. Забивали Роберт Левандовські та Рафінья. У другій половині гри Родрігес зі складу гостей поцілив у власні ворота.

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