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Новый рекорд "Барселоны" установил 15-летний Ламин Ямал

30 апреля 2023 10:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Новый рекорд Барселоны установил 15-летний Ламин Ямал
Ламин Ямал перед новым рекордом. Фото: Reuters/Albert Gea
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Субботняя встреча "Барселоны" и "Бетиса" в рамках 32-го тура испанской Ла Лиги запомнилась не только разгромом соперника от "блаугранас". В этом поединке дебютировал за каталонцев 15-летний вингер Ламин Ямал и установил рекорд как самый молодой игрок в истории клуба.

Об этом сообщила Opta, передают Новини.LIVE.

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В целом по всей истории Примеры он вошел в пятерку самых молодых исполнителей в возрасте 15 лет и 290 дней.

Абсолютный рекорд испанской лиги принадлежит Лука Ромеро. 24 июня 2020 года аргентинец, тогда защищавший цвета "Мальорки", в матче против мадридского "Реала" дебютировал в Ла Лиге в возрасте 15 лет и 221 дней.

Ямал
Молодой талант провел на поле около 10 минут. Фото: Reuters/Albert Gea

Отметим, что Ямал является игроком "Барсы" U-19. Вместе с этой командой он выступал в юношеской Лиге чемпионов. Кроме того, привлекался к матчам сборной Испании U-19.

До этого испанец дважды подряд попал в заявку "Барселоны": в предыдущих матчах против "Атлетико" и "Райо Вальекано".

Ямал вышел на замену на 83-й минуте вместо Гави. Тогда счет на табло уже был 4:0.

До перерыва счет уже был разгромным

Открыл счет на 14-й минуте после подачи с углового Андреас Кристенсен, отличившись первым голом в Испании. Дальше было изъятие у "Бетиса". Эдгар Гонсалес на 33-й минуте заработал вторую желтую и покинул поле.

К концу первого тайма счет в матче уже был разгромным. Убивали Роберт Левандовски и Рафинья. Во второй половине игры Родригес из состава гостей попал в свои ворота.

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