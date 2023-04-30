Новый рекорд "Барселоны" установил 15-летний Ламин Ямал

Ламин Ямал перед новым рекордом. Фото: Reuters/Albert Gea

Субботняя встреча "Барселоны" и "Бетиса" в рамках 32-го тура испанской Ла Лиги запомнилась не только разгромом соперника от "блаугранас". В этом поединке дебютировал за каталонцев 15-летний вингер Ламин Ямал и установил рекорд как самый молодой игрок в истории клуба.

Об этом сообщила Opta, передают Новини.LIVE.

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Абсолютный рекорд испанской лиги принадлежит Лука Ромеро. 24 июня 2020 года аргентинец, тогда защищавший цвета "Мальорки", в матче против мадридского "Реала" дебютировал в Ла Лиге в возрасте 15 лет и 221 дней.

Молодой талант провел на поле около 10 минут. Фото: Reuters/Albert Gea

Отметим, что Ямал является игроком "Барсы" U-19. Вместе с этой командой он выступал в юношеской Лиге чемпионов. Кроме того, привлекался к матчам сборной Испании U-19.

До этого испанец дважды подряд попал в заявку "Барселоны": в предыдущих матчах против "Атлетико" и "Райо Вальекано".

Ямал вышел на замену на 83-й минуте вместо Гави. Тогда счет на табло уже был 4:0.

До перерыва счет уже был разгромным

Открыл счет на 14-й минуте после подачи с углового Андреас Кристенсен, отличившись первым голом в Испании. Дальше было изъятие у "Бетиса". Эдгар Гонсалес на 33-й минуте заработал вторую желтую и покинул поле.

К концу первого тайма счет в матче уже был разгромным. Убивали Роберт Левандовски и Рафинья. Во второй половине игры Родригес из состава гостей попал в свои ворота.

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