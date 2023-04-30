Голанд та Ямал – головні рекордсмени футбольного вікенду

Ерлінг Голанд забив "Фулхему" з пенальті. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Голанд досягнув позначки у 50 голів у дебютному сезоні за "Манчестер Сіті", а у "Барселони" на поле вийшов наймолодший футболіст у 21 сторіччі Ламін Ямал. Черговий футбольний вікенд подарував кілька неймовірних рекордів.

Подробиці досягнень молодих футболістів в матеріалі Новини.LIVE.

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Норвежець Ерлінг Голанд відзначився у воротах "Фулгема" і це не тільки його 50-й гол за "Сіті", а й вже 34-й гол в цьогорічному сезоні АПЛ, що тепер є рекордом ліги

Таким чином скандинавський форвард наздогнав Алана Ширера та Енді Коула, які були рекордсменами по забитих м‘ячах за сезон (34), але таке досягнення вони здобували, коли в АПЛ брали участь 22 команди та було 42 тури.

Рекорди за кількістю голів 15-річного Ламіна Ямала ймовірно ще попереду. Поки що його досягнення в тому, що він став другим наймолодшим дебютантом в історії каталонців після Пауліно Алькантари, який зіграв у 1912 році у віці 15 років і 4 місяців, а також п'ятим наймолодшим в історії Ла Ліги.

Хто такий Ламін Ямал

Ламін Ямал – подвійне ім'я. Помилково, "Ямал" іноді приймають за його прізвище, але це не так. Як і у випадку, наприклад, із Луїсом Енріке Мартінесом. Його повне ім'я – Ламін Ямал, а прізвище — Насрауї Ебана.

Ламін Ямал вийшов на 85-й хвилині проти "Бетісу". Фото: Reuters/Albert Gea

Він народився в Есплугес-де-Льобрегат, хоча виріс у Матаро, а також жив у Гранольєрсі. Зараз він проживає в Ла-Масії. Його батько марокканець, а мати з Екваторіальної Гвінеї. Поки що він виступав лише за молодіжну збірну Іспанії, але Марокко вже промацує ґрунт щодо того, чи не хоче він зіграти за команду з його історичної батьківщини.

Ямал грає на правому фланзі атаки або хибною "дев'яткою". Він більше заточений під комбінації, ніж дриблінг, хоча він і добрий у дуелях. Гравець має високу швидкість, але в плані фізичної сили йому ще додавати та додавати.

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