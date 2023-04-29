Итоги субботы 23 тура в УПЛ

Днепряне продолжают чемпионскую гонку. Фото: СК "Днепр-1"

Суббота, 29 апреля, во Всеукраинский день футбола состоялось сразу 5 матчей 23 тура украинской Премьер-лиги. "Днепр-1" в гостях уверенно обыграл "Ингулец", "Заря" справилась дома с "Черноморцем", Ротань и его "Александрия" потерпели поражение от "Кривбасса", "Рух" спас игру с "Ворсклой", а "Минай" и "Металлист 1925" тоже сыграли вничью.

Итоги матчей субботы в УПЛ в материале Новини.LIVE.

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Открыть счет один из лидеров чемпионата "Днепр-1" сумел только во втором тайме, когда лучший бомбардир чемпионата Артем Довбик с пенальти забил свой 20-й гол в УПЛ.

Отставание в 5 очков от "Шахтера"

Затем на 63 минуте преимущество команды Александра Кучера удвоил Игорь Когут, которому ассистировал Александр Сваток.

После 22 игр Днепр-1 набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая от Шахтера на пять баллов, но днепряне имеют игру в запасе.

"Ингулец" — "Днепр-1" — 0:2

Голы: Довбык, 58 (с пенальти), Когут, 63.

"Ингулец": Билык — Смоляков, Поспелов, Ковалев, Нагиев — Кучеренко (Резепов, 64), Запорожец — Клименко (Сидоренко, 86), Головкин (Одарюк, 64), Кухарук (Козиренко, 73) — Марусич (Коробенко, 7 .

"Днепр-1": Рыбак — Матаррита (Назаренко, 68), Сваток, Сарапий, Адамюк — Когут (Рубчинский, 68), Бабенко — Бланко (Пеглоу, 68), Пихоленок (Танчик, 85), Гуцуляк (Подлепенец, 8) — Довбык.

Предупреждение: Запорожец — Бланко, Когут, Матаррита, Сарапий, Пихалонок.

Третья команда чемпионата луганская "Заря" тоже победила дома "Черноморец" со счетом 3:1. Бражко на 16 минуте отдал на Герреро, а открыл счет. На 34-й минуте гости уступали в два мяча после дальнего выстрела от Антюха из центральной зоны в левый угол чужих ворот. Лишь под занавес первой половины одесситов голевой навес с правого фланга сделал Бадибанга, дело председателем завершил Ермаков.

Но во втором тайме луганчане поставили точку, когда Герреро покатил под удар Русину, а тот не промахнулся в направлении дальней штанги. В следующем туре луганская Заря сыграет домашний матч против ровенского Вереса, а одесский Черноморец будет принимать кузнечный Колос.

"Заря" — "Черноморец" — 3:1

Голы: Герреро, 16, Антюх, 34, Русин, 79 — Ермаков, 44

"Заря": Сапутин — Бутко, Имереков, Батагов, Вантух — Бражко, Шахов — Русин (Полегенько, 83), Булеца (Мишнев, 61), Антюх (Дришлюк, 82) — Герреро (Погорелый, 90).

"Черноморец": Непогодов — Салюк, Ермаков, Гучек (Штогрин, 71), Путря — Кузык, Васильев (Политило, 80), Демченко — Бадибанга, Авагимян (Войтиховский, 78), Брагару.

Предупреждение: Имереков — Авагимян, Гучек

Матч "Миную" и "Металлиста 1925" закончился со счетом 1:1. Гости открыли счет в матче в начале второго тайма, когда результативным ударом отличился Никита Безуглый. На 72-й минуте Вадим Витенчук сравнял счет, реализовав пенальти.

Для харьковчан это вторая победа подряд, а Минай продолжает беспроигрышную серию из трех игр подряд.

"Минай" — "Металлист 1925" — 1:1

Голы: Виттенчук, 72 (с пенальти) — Безуглый, 52.

"Минай": Бандура — Немчанинов, Мельник (Чуев, 79), Трубочкин (Рогозинский, 56), Гончар — Горин (Шишка, 56), Витенчук, Булеза — Вишневский (Колесник, 63), Твердохлеб, Гечев (Дмитрук, 56) .

"Металлист 1925": Сидоренко — Капинус (Жичиков, 61), Курило, Ткачук, Безуглый — Вачиберадзе (Ткачук, 82), Габелок — Русин, Кравченко (Мартынюк, 70), Дмитренко (Ременюк, 46) — Бычек (Чирук, 46) ).

Предупреждение: Гончар, Колесник — Безуглый, Капинус.

"Руху" удалось спасти ничью дома с "Ворсклой" в компенсированное время. В начале второго тайма результативная атака прошла у гостей. Кане отдал пас на свободного Степанюка, поразившего левый нижний угол.

Отыграться у хозяев вышло с пенальти. Яворский, попавший ногой в голову Климчука, был изъят с поля, а сам Климчук реализовал свой шанс с точки — 1:1.

"Рух" — "Ворскла" — 1:1

Голы: Климчук, 90+2 — Степанюк, 57

"Движение": Паньков — Роман (Лях, 46), Дидык, Холод, Лях (Столярчук, 71) — Довгий (Притула, 62), Таллес, Эдсон (Пидгурский, 66), Рунич (Альваренга, 62) — Климчук.

"Ворскла": Исенко — Пердута, Яворский, Кравец, Бацула — Челядин (Кулаковский, 86), Павлюк, Олейник (Нестеренко, 89) — Сефери, Кане (Рамирес, 90+2), Степанюк.

Предупреждения: Сефери, Эдсон, Яворский, Челядин.

Главный тренер сборной Украины Руслан Ротань уступил Юрию Вернидубу. При чем "Александрия" проигрывала в конце матча 2:0 и Мирошниченко отыграл один гол только в компенсированное время.

"Кривбасс" — "Александрия" — 2:1

Голы: Стецьков, 65, Микитишин, 81 — Мирошниченко, 90+2

"Кривбасс": Клищук — Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго — Капич, Татарков, Хомченовский — Микитишин, Лунев, Задерака.

"Александрия": Шевченко — Скорко, Бондаренко, Бабогло, Копина — Рыбалко, Сигеев, Михайленко (Мустафаев, 71) — Калитвинцев, Кулаков (Волошин, 42, Мирошниченко, 70), Третьяков.

Предупреждение: Лунев, Хомченовский - Бондаренко

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