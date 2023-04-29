Підсумки суботи 23 туру в УПЛ

Дніпряни продовжують чемпіонські перегони. Фото: СК "Дніпро-1"

Субота, 29 квітня, у Всеукраїнський день футболу відбулись одразу 5 матчів 23 туру української Прем'єр-ліги. "Дніпро-1" у гостях впевнено обіграв "Інгулець", "Зоря" впоралась вдома з "Чорноморцем", Ротань та його "Олександрія" зазнали поразки від "Кривбасу", "Рух" врятував гру з "Ворсклою", а "Минай" та "Металіст 1925" теж зіграли внічию.

Підсумки матчів суботи в УПЛ в матеріалі Новини.LIVE.

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Відкрити рахунок один із лідерів чемпіонату "Дніпро-1" зумів лише в другому таймі, коли найкращий бомбардир чемпіонату Артем Довбик з пенальті забив свій 20-й гол в УПЛ.

Відставання у 5 очок від "Шахтаря"

Потім на 63 хвилині перевагу команди Олександра Кучера подвоїв Ігор Когут, якому асистував Олександр Сваток.

Після 22 ігор Дніпро-1 набрав 51 очко та посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Шахтаря на п'ять балів, але дніпряни мають гру в запасі.

"Інгулець" — "Дніпро-1" — 0:2

Голи: Довбик, 58 (з пенальті), Когут, 63.

"Інгулець": Білик — Смоляков, Поспєлов, Ковальов, Нагієв — Кучеренко (Резепов, 64), Запорожець — Клименко (Сидоренко, 86), Головкін (Одарюк, 64), Кухарук (Козиренко, 73) — Марусич (Коробенко, 73).

"Дніпро-1": Рибак — Матарріта (Назаренко, 68), Сваток, Сарапій, Адамюк — Когут (Рубчинський, 68), Бабенко — Бланко (Пеглоу, 68), Піхальонок (Танчик, 85), Гуцуляк (Підлепенець, 85) — Довбик.

Попередження: Запорожець — Бланко, Когут, Матарріта, Сарапій, Піхальонок.

Третя команда чемпіонату луганська "Зоря" теж перемогла вдома "Чорноморець" з рахунком 3:1. Бражко на 16 хвилині віддав на Герреро, а відкрив рахунок. На 34 хвилині гості поступались у два м’ячі після дальнього пострілу від Антюха з центральної зони в лівий кут чужих воріт. Лише під завісу першої половинив одеситів гольовий навіс із правого флангу зробив Бадібанга, справу головою завершив Єрмаков.

Але в другому таймі луганчани поставили крапку, коли Герреро покотив під удар Русину, а той не схибив у напрямку дальньої стійки. У наступному турі луганська Зоря зіграє домашній матч проти рівненського Вересу, а одеський Чорноморець прийматиме ковалівський Колос.

"Зоря" — "Чорноморець" — 3:1

Голи: Герреро, 16, Антюх, 34, Русин, 79 — Єрмаков, 44

"Зоря": Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Вантух — Бражко, Шахов — Русин (Полегенько, 83), Булеца (Мишньов, 61), Антюх (Дришлюк, 82) — Герреро (Погорілий, 90).

"Чорноморець": Непогодов — Салюк, Єрмаков, Гучек (Штогрін, 71), Путря — Кузик, Васильєв (Політило, 80), Демченко — Бадібанга, Авагімян (Войтіховський, 78), Брагару.

Попередження: Імереков — Авагімян, Гучек

Матч "Минаю" та "Металіста 1925" закінчився із рахунком 1:1. Гості відкрили рахунок у матчі на початку другого тайму, коли результативним ударом відзначився Микита Безуглий. На 72-й хвилині Вадим Вітенчук зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті.

Для харків’ян це друга перемога поспіль, а "Минай" продовжує безпрограшну серію з трьох ігор поспіль.

"Минай" — "Металіст 1925" — 1:1

Голи: Вітенчук, 72 (з пенальті) — Безуглий, 52.

"Минай": Бандура — Нємчанінов, Мельник (Чуєв, 79), Трубочкін (Рогозинський, 56), Гончар — Горін (Шишка, 56), Вітенчук, Булеза — Вишневський (Колесник, 63), Твердохліб, Гечев (Дмитрук, 56).

"Металіст 1925": Сидоренко — Капінус (Жичиков, 61), Курило, Ткачук, Безуглий — Вачіберадзе (Ткачук, 82), Габелок — Русин, Кравченко (Мартинюк, 70), Дмитренко (Ременюк, 46) — Бичек (Чирук, 46).

Попередження: Гончар, Колесник — Безуглий, Капінус.

"Руху" пощастило врятувати нічию вдома з “Ворсклою” в компенсований час. На початку другого тайму результативна атака пройшла у гостей. Кане віддав пас на вільного Степанюка, який вразив лівий нижній кут.

Відігратись у господарів вийшло з пенальті. Яворського, який влучив ногою у голову Климчука, було вилучено з поля, а сам Климчук реалізував свій шанс з точки — 1:1.

"Рух" — "Ворскла" — 1:1

Голи: Климчук, 90+2 — Степанюк, 57

"Рух": Паньків — Роман (Лях, 46), Дідик, Холод, Лях (Столярчук, 71) — Довгий (Притула, 62), Таллес, Едсон (Підгурський, 66), Руніч (Альваренга, 62) — Климчук.

"Ворскла": Ісенко — Пердута, Яворський, Кравець, Бацула — Челядін (Кулаковський, 86), Павлюк, Олійник (Нестеренко, 89) — Сефері, Кане (Рамірес, 90+2), Степанюк.

Попередження: Сефері, Едсон, Яворський, Челядін.

Головний тренер збірної України Руслан Ротань поступився Юрію Вернідубу. При чому "Олександрія" програвала наприкінці матчу 2:0 й Мірошніченко відіграв один гол лише в компенсований час.

"Кривбас" — "Олександрія" — 2:1

Голи: Стецьков, 65, Микитишин, 81 — Мірошніченко, 90+2

"Кривбас": Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Капіч, Татарков, Хомченовський — Микитишин, Луньов, Задерака.

"Олександрія": Шевченко — Скорко, Бондаренко, Бабогло, Копина — Рибалка, Сігеєв, Михайленко (Мустафаєв, 71) — Калітвінцев, Кулаков (Волошин, 42, Мірошніченко, 70), Третьяков.

Попередження: Луньов, Хомченовський — Бондаренко

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