Усик не сможет провести бой в Украине — Красюк объяснил причину

Александр Усик на интервью. Скриншот YouTube

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик в ближайшие годы не сможет организовать поединок в Украине. Он мечтает провести бой на НСК "Олимпийский", однако объективные причины мешают этим планам.

Промоутер боксера Александр Красюк в интервью Fightnews объяснил, почему болельщикам не стоит ждать такой бой в Киеве.

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Александр Усик неоднократно упоминал в разных интервью о желании подарить праздник бокса болельщикам в Украине. Он хочет организовать бой в Киеве, но это не представляется возможным.

Александр Усик на пресс-конференции. Фото: УНИАН

Усик вернется в Киев

Проблема заключается в том, что подобный вечер бокса может вызвать у врага желание совершить ракетный обстрел или организовать другую диверсию. Усик не хочет подвергать опасности жизни соотечественников.

"Если мы говорим о том, чтобы устроить бой Усика, например, на НСК "Олимпийский", то это чрезвычайно опасно, потому что ты не можешь спрятать это или удержать в секрете. Это событие должно быть публичным.

В таком случае наш враг воспользуется этой возможностью, чтобы испортить ивент и нанести разрушение. Они постоянно это делают", — объяснил Александр Красюк.

Напомним, на фронте Александр Усик спел "Заповіт" известной украинской группы на слова Тараса Шевченко.

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