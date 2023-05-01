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Усик не зможе провести бій в Україні: Красюк пояснив причину

1 травня 2023 11:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик не зможе провести бій в Україні — Красюк пояснив причину
Олександр Усик на інтерв'ю. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик найближчими роками не зможе організувати поєдинок в Україні. Він мріє провести бій на НСК "Олімпійський", проте об'єктивні причини заважають цим планам.

Промоутер боксера Олександр Красюк в інтерв'ю Fightnews пояснив, чому вболівальникам не варто чекати на такий бій у Києві.

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Олександр Усик неодноразово згадував у різних інтерв'ю про бажання подарувати свято боксу вболівальникам в Україні. Він хоче організувати бій у Києві, але це неможливо.

Вусік
Олександр Усик на пресконференції. Фото: УНІАН

Усик повернеться до Києва

Проблема полягає в тому, що подібний вечір боксу може викликати у ворога бажання здійснити ракетний обстріл або організувати іншу диверсію. Усик не хоче наражати на небезпеку життя співвітчизників.

"Якщо ми говоримо про те, щоб влаштувати бій Усика, наприклад, на НСК "Олімпійський", то це надзвичайно небезпечно, бо ти не можеш сховати це чи утримати в секреті. Ця подія має бути публічною.

У такому випадку наш ворог скористається цією можливістю, щоб зіпсувати івент та завдати руйнації. Вони постійно це роблять", — пояснив Олександр Красюк.

Нагадаємо, на фронті Олександр Усик заспівав "Заповіт" відомого українського гурту на слова Тараса Шевченка.

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