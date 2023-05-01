Россиянка Касаткина поделилась мнением об украинских теннисистах

Дарья Касаткина отбивает подачу. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Известная российская теннисистка Дарья Касаткина выступила в поддержку украинских спортсменов. Она поддержала решение организаторов Уимблдона компенсировать все расходы украинских теннисистов.

Касаткина выступила против войны в Украине, но при этом высказалась достаточно осторожно, сообщает ВВС.

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Первая ракетка России отметила, что украинским теннисистам необходима помощь. После начала полномасштабной войны в Украине не у всех спортсменов есть возможность полноценно тренироваться.

Проблема украинского тенниса

В связи с этим инициатива организаторов Уимблдона способна помочь украинцам продолжать выступления на профессиональном уровне.

"Большинство украинских игроков не могут вернуться на свои тренировочные базы, они не могут вернуться домой, поэтому я думаю, что правильно дать им возможность тренироваться в Лондоне.

Они не могут вернуться домой, им приходится постоянно быть в разъездах и постоянно платить за проживание, поэтому я думаю, что в этом есть большой смысл", — рассказала Дарья Касаткина.

Цуренко не пожала руку Касаткиной. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Ситуация с Цуренко

Также россиянка прокомментировала отказ Леси Цуренко от рукопожатия после матча третьего круга в Мадриде.

"Самое печальное, что война все еще продолжается, поэтому, конечно, у игроков из Украины есть много причин не пожимать нам руки. Я была на самом деле рада, что она махнула мне в ответ, когда покидала корт", — объяснила Дарья Касаткина.

Напомним, на фронте Александр Усик спел "Заповіт" известной украинской группы на слова Тараса Шевченко.

Главными рекордсменами прошлого уикенда в Европе стали футболисты Эрлинг Холанд и Ламин Ямал.