Росіянка Касаткіна поділилася думкою про скандал з Цуренко

Перша ракетка Росії поділилася думкою про українських тенісистів
Відома російська тенісистка Дар'я Касаткіна виступила на підтримку українських спортсменів. Вона підтримала рішення організаторів Вімблдону компенсувати всі витрати українських тенісистів.
Касаткіна виступила проти війни в Україні, але при цьому висловилася досить обережно, повідомляє BBC.
Перша ракетка Росії зазначила, що українським тенісистам потрібна допомога. Після початку повномасштабної війни в Україні не всі спортсмени мають можливість повноцінно тренуватися.
Проблема українського тенісу
У зв'язку з цим ініціатива організаторів Вімблдону здатна допомогти українцям продовжувати виступи на професійному рівні.
"Більшість українських гравців не можуть повернутися на свої тренувальні бази, вони не можуть повернутись додому, тому я думаю, що правильно дати їм можливість тренуватися в Лондоні.
Вони не можуть повернутися додому, їм доводиться постійно бути в роз'їздах і постійно платити за проживання, тому я думаю, що в цьому є велике значення", — розповіла Дар'я Касаткіна.
Ситуація з Цуренко
Також росіянка прокоментувала відмову Лесі Цуренко від рукостискання після матчу третього кола у Мадриді.
"Найсумніше, що війна все ще триває, тому, звичайно, гравці з України мають багато причин не тиснути нам руки. Я була насправді рада, що вона махнула мені у відповідь, коли покидала корт", — пояснила Дар'я Касаткіна.
Нагадаємо, на фронті Олександр Усик заспівав "Заповіт" відомого українського гурту на слова Тараса Шевченка.
Головними рекордсменами минулого вікенду в Європі стали футболісти Ерлінг Холанд та Ламін Ямал.