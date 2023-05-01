Росіянка Касаткіна поділилася думкою про скандал з Цуренко

Дар'я Касаткіна відбиває подачу. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Відома російська тенісистка Дар'я Касаткіна виступила на підтримку українських спортсменів. Вона підтримала рішення організаторів Вімблдону компенсувати всі витрати українських тенісистів.

Касаткіна виступила проти війни в Україні, але при цьому висловилася досить обережно, повідомляє BBC.

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Перша ракетка Росії зазначила, що українським тенісистам потрібна допомога. Після початку повномасштабної війни в Україні не всі спортсмени мають можливість повноцінно тренуватися.

Проблема українського тенісу

У зв'язку з цим ініціатива організаторів Вімблдону здатна допомогти українцям продовжувати виступи на професійному рівні.

"Більшість українських гравців не можуть повернутися на свої тренувальні бази, вони не можуть повернутись додому, тому я думаю, що правильно дати їм можливість тренуватися в Лондоні.

Вони не можуть повернутися додому, їм доводиться постійно бути в роз'їздах і постійно платити за проживання, тому я думаю, що в цьому є велике значення", — розповіла Дар'я Касаткіна.

Цуренко не потиснула руку Касаткіній. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Ситуація з Цуренко

Також росіянка прокоментувала відмову Лесі Цуренко від рукостискання після матчу третього кола у Мадриді.

"Найсумніше, що війна все ще триває, тому, звичайно, гравці з України мають багато причин не тиснути нам руки. Я була насправді рада, що вона махнула мені у відповідь, коли покидала корт", — пояснила Дар'я Касаткіна.

Нагадаємо, на фронті Олександр Усик заспівав "Заповіт" відомого українського гурту на слова Тараса Шевченка.

Головними рекордсменами минулого вікенду в Європі стали футболісти Ерлінг Холанд та Ламін Ямал.