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Украинская теннисистка Корашвили возвращается на корт после продолжительной болезни

30 апреля 2023 11:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Украинская теннисистка Корашвили возвращается на корт после продолжительной болезни
Александра показала пример борьбы за свою мечту. Фото: BTU
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Возвращение на корт после продолжительного лечения. 30 апреля, в квалификации турнира ITF W40 в Тбилиси украинка Александра Корашвили будет играть впервые с мая 2020 года, когда у нее диагностировали миелодисплатический синдром с миелофиброзом.

Об этом сообщает теннисный портал BTU.

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Чтобы победить эту тяжелую болезнь, Александре понадобилась операция по трансплантации костного мозга и длилась реабилитация в 2.5 года.

Мечты, которые сбываются

Теперь Корашвили возвращается в теннис и встретится с представительницей Грузии Аннамарией Курцикашвили.

"Я очень хочу осуществить свою мечту – стать профессиональной теннисисткой. Мне хотелось бы полностью поправиться и показать своим примером, что человек способен на все. Кроме спорта, мне хотелось бы создать семью и каждый день радовать своих близких. Мне всего 24 года, и я хочу вернуться к полноценной жизни", – говорила спортсменка во время лечения и вот ее мечта воплощается.

Корашвилы
У спортсменки был миелодисплатический синдром с миелофиброзом. Фото: BTU

Корашвили дебютировала в WTA Tour на Кубке Баку 2012 года и заняла второе место на Открытом чемпионате Австралии 2013 года в парном разряде среди девушек

За свою карьеру одесситка выиграла три титула в одиночном разряде и 14 титулов в парном разряде на женской трассе ITF. В июле 2016 года она достигла 414-го места в мировом рейтинге лучших одиночек. 13 июля 2015 года она достигла 202-го места в рейтинге WTA в парном разряде.

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