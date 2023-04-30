Українська тенісистка Корашвілі повертається на корт після тривалої хвороби

Олександра показала приклад боротьби за свою мрію. Фото: facebook/Korashvili

Повернення на корт після тривалого лікування. 30 квітня, у кваліфікації турніру ITF W40 у Тбілісі українка Олександра Корашвілі гратиме уперше з травня 2020 року, коли в неї діагностували мієлодисплатичний синдром із мієлофіброзом.

Про це повідомляє тенісний портал BTU.

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Для того, щоб перемогти цю важку хворобу, Олександрі знадобилася операція з трансплантації кісткового мозку та тривала реабілітація у 2.5 роки.

Мрії, які збуваються

Тепер Корашвілі повертається до тенісу і зустрінеться з представницею Грузії Аннамарією Курцікашвілі.

"Я дуже хочу здійснити свою мрію – стати професійною тенісисткою. Мені хотілося б повністю одужати й показати своїм прикладом, що людина здатна на все. Крім спорту, мені хотілося б створити сім'ю і щодня радувати своїх близьких. Мені лише 24 роки, і я хочу повернутися до повноцінного життя", – казала спортсменка під час лікування й ось її мрія втілюється.

У спортсменки був мієлодисплатичний синдром із мієлофіброзом. Фото: BTU

Корашвілі дебютувала у WTA Tour на Кубку Баку 2012 року і посіла друге місце на Відкритому чемпіонаті Австралії 2013 року у парному розряді серед дівчат

За свою кар'єру одеситка виграла три титули в одиночному розряді та 14 титулів у парному розряді на жіночій трасі ITF. У липні 2016 року вона досягла 414-го місця у світовому рейтингу найкращих одинаків. 13 липня 2015 року вона досягла 202-го місця у рейтингу WTA у парному розряді.

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