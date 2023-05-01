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Леоненко має сумніви щодо перспектив Довбика: експерт розкритикував гравця

1 травня 2023 11:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Леоненко сумнівається у перспективах Довбика — експерт розкритикував гравця
Артем Довбик забив гол за "Дніпро-1". Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ексфорвард збірної України Віктор Леоненко прокоментував бомбардирські успіхи Артема Довбика в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). Експерт упевнений, що футболісту "Дніпра-1" потрібен новий виклик.

Довбик готується стати найрезультативнішим футболістом сезону в УПЛ, повідомляє FanDay.

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У сезоні 2022/2023 на рахунку Артема Довбика вже 20 голів в УПЛ, сім із яких він забив з одинадцятиметрової позначки. Форвард "Дніпра-1" впевнено наближається до рекорду вірменського футболіста Генріха Мхітаряна, який забив 25 голів у сезоні 2012/2013.

Артем Довбик
Довбик у матчі за збірну України. Скріншот YouTube

Віктор Леоненко не в захваті від перспектив Артема Довбика. Експерт вважає, що українському футболісту потрібен новий виклик.

"Довбик хороший футболіст. У нього є техніка, він уміє грати головою. Але надто багато голів Артем забиває з пенальті. Припустимо, він перевершить досягнення Мхітаряна, а що далі? Для мене Довбик ще "сирий".

Я роблю висновки з моментів, якщо ти тут не можеш забити, в такій розслабленій обстановці. А коли тобі сто тисяч кричать, там ще більше буде хвилювання для нього. Артем ще багато чому має навчитися", — розповів Віктор Леоненко.

Недоліки Довбика

Колишній форвард київського "Динамо" вважає, що лідер "Дніпра-1" не має наставника, який міг би чомусь навчитися молодого футболіста. Експерт не став наголошувати на тренерському штабі команди.

До кінця сезону в УПЛ залишилося вісім матчів, у яких Довбик може забити голи та перевершити рекорд Мхітаряна. Форвардом цікавляться італійські клуби.

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