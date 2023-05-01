Жена Роналду поставила точку в теме о разводе с футболистом

Криштиану Роналду выходит на поле. Фото: instagram.com/cristiano/

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вступил в заочный спор с журналистами. Известный футболист опроверг слухи о расставании с Джорджиной Родригес.

Супруга Роналду сделала то же самое на своей странице в Instagram.

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Прошло уже почти полгода с тех пор, как Криштиану Роналду покинул Европу и отправился выступать в Саудовскую Аравию. Однако португальский футболист остался одним из самых популярных и медийных спортсменов.

Слухи о расставании звездной пары

Журналисты обсуждают каждое действие Роналду в "Аль-Насре". При этом повышенное внимание представителей прессы направлено и на личную жизнь Криштиану. В последнее время снова появились слухи о том, что он может расстаться с матерью своих детей Джорджиной Родригес.

Криштиану Роналду с семьей. Фото: instagram.com/cristiano/

В прессе появилась информация о том, что испанская модель недовольна выборов клуба Роналду. Ей тяжело адаптироваться к жизни в Саудовской Аравии. При этом Криштиану якобы не идет ни на какие уступки по отношению к Джорджине.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/cristiano/

Сам Роналду опроверг слухи о конфликтах в семье. Португалец опубликовал фотографию, на которой обнимается с Родригес за столиком в ресторане. "Выпьем за любовь", — гласит подпись к этому снимку, который выложила у себя на странице и Джорджина.

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