Дружина Роналду поставила крапку у темі про розлучення з футболістом
Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду вступив у заочну суперечку із журналістами. Відомий футболіст спростував чутки про розлучення з Джорджіною Родрігес.
Дружина Роналду зробила те саме на своїй сторінці в Instagram.
Минуло вже майже пів року з того часу, як Кріштіану Роналду залишив Європу і вирушив до Саудівської Аравії. Проте португальський футболіст залишився одним із найпопулярніших та медійних спортсменів.
Чутки про розлучення зіркової пари
Журналісти обговорюють кожну дію Роналду в "Аль-Насрі". При цьому особливу увагу представників преси спрямовано і на особисте життя Кріштіану. Останнім часом знову з'явилися чутки про те, що він може попрощатися з матір'ю своїх дітей Джорджіною Родрігес.
У пресі з'явилася інформація про те, що іспанська модель незадоволена виборами клубу Роналду. Їй важко адаптуватися до життя у Саудівській Аравії. При цьому Кріштіану нібито не йде ні на які поступки до Джорджини.
Сам Роналду спростував чутки про конфлікти у сім'ї. Португалець опублікував фотографію, де обіймається з Родрігес за столиком у ресторані. "Вип'ємо за кохання", — говорить підпис до цього знімку, який виклала у себе на сторінці й Джорджина.
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