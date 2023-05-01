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Дружина Роналду поставила крапку у темі про розлучення з футболістом

1 травня 2023 12:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Роналду поставила крапку у темі про розлучення з футболістом
Кріштіану Роналду виходить на поле. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду вступив у заочну суперечку із журналістами. Відомий футболіст спростував чутки про розлучення з Джорджіною Родрігес.

Дружина Роналду зробила те саме на своїй сторінці в Instagram.

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Минуло вже майже пів року з того часу, як Кріштіану Роналду залишив Європу і вирушив до Саудівської Аравії. Проте португальський футболіст залишився одним із найпопулярніших та медійних спортсменів.

Чутки про розлучення зіркової пари

Журналісти обговорюють кожну дію Роналду в "Аль-Насрі". При цьому особливу увагу представників преси спрямовано і на особисте життя Кріштіану. Останнім часом знову з'явилися чутки про те, що він може попрощатися з матір'ю своїх дітей Джорджіною Родрігес.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду із сім'єю. Фото: instagram.com/cristiano/

У пресі з'явилася інформація про те, що іспанська модель незадоволена виборами клубу Роналду. Їй важко адаптуватися до життя у Саудівській Аравії. При цьому Кріштіану нібито не йде ні на які поступки до Джорджини.

Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес
Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес. Фото: instagram.com/cristiano/

Сам Роналду спростував чутки про конфлікти у сім'ї. Португалець опублікував фотографію, де обіймається з Родрігес за столиком у ресторані. "Вип'ємо за кохання", — говорить підпис до цього знімку, який виклала у себе на сторінці й Джорджина.

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