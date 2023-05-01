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Лідер "Динамо" повернувся на поле: про кого йдеться

1 травня 2023 15:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шапаренко відновився від травми та готовий зіграти за Динамо
Микола Шапаренко у матчі за збірну України. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко найближчим часом зможе повернутись на поле. Лідер "біло-синіх" відновився від тяжкої травми.

Молодий футболіст повернувся до спільної групи "Динамо", повідомив офіційний сайт команди.

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Тренерський штаб київського "Динамо" найближчим часом отримає серйозне посилення. На поле готовий повернутись лідер команди Микола Шапаренко.

Посилення для "Динамо"

Останні сім місяців він відновлювався від наслідків травми, яку отримав на початку осені 2022 року у матчі проти турецького "Фенербахче" у Лізі Європи. Шапаренко переніс операцію та тривалий процес відновлення в Україні та за її межами.

У сезоні 2022/2023 Микола Шапаренко встиг зіграти за "Динамо" лише дев'ять поєдинків, у яких зробив дві результативні передачі. У клубі не називають точної дати його виходу на поле, але це станеться найближчими тижнями.

За підсумками 23 турів в українській Прем'єр-лізі "Динамо" розташовується на четвертому місці у турнірній таблиці. Столична команда відстає від луганської "Зорі" на п'ять очок.

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