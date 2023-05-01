Шапаренко відновився від травми та готовий зіграти за Динамо

Микола Шапаренко у матчі за збірну України. Фото: УНІАН

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко найближчим часом зможе повернутись на поле. Лідер "біло-синіх" відновився від тяжкої травми.

Молодий футболіст повернувся до спільної групи "Динамо", повідомив офіційний сайт команди.

Читайте також:

Тренерський штаб київського "Динамо" найближчим часом отримає серйозне посилення. На поле готовий повернутись лідер команди Микола Шапаренко.

Посилення для "Динамо"

Останні сім місяців він відновлювався від наслідків травми, яку отримав на початку осені 2022 року у матчі проти турецького "Фенербахче" у Лізі Європи. Шапаренко переніс операцію та тривалий процес відновлення в Україні та за її межами.

У сезоні 2022/2023 Микола Шапаренко встиг зіграти за "Динамо" лише дев'ять поєдинків, у яких зробив дві результативні передачі. У клубі не називають точної дати його виходу на поле, але це станеться найближчими тижнями.

За підсумками 23 турів в українській Прем'єр-лізі "Динамо" розташовується на четвертому місці у турнірній таблиці. Столична команда відстає від луганської "Зорі" на п'ять очок.

Нагадаємо, півзахисником збірної України Михайлом Мудриком цікавляться одразу кілька клубів.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін зробив щедру пожертву і допоміг купити для ЗСУ два автомобілі, які вирушать до Бахмута.

Експерт розкритикував форварда збірної України Артема Довбика та назвав головний недолік молодого гравця.

Дружина Кріштіану Роналду Джорджіна Родрігес поставила крапку у чутках про розлучення з португальським футболістом.