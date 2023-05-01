Мудрик может уйти из Челси — украинцем интересуются несколько клубов

Михаил Мудрик благодарит болельщиков. Фото: УНИАН

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик через несколько месяцев может перейти в другой клуб. Руководство "синих" не исключает вариант с арендой молодого игрока.

Мудрику не удается стать основным футболистом лондонской команды, сообщает Mirror.

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В "Челси" продолжают верить в потенциал Михаила Мудрика даже несмотря на то, что украинец пока не проявил те качества, из-за которых за него заплатили огромные деньги. Руководство лондонского клуба понимает, что украинец оказался в клубе не в лучшее для "Челси" время.

Михаил Мудрик в матче против "Брайтона". Фото: Reuters/John Sibley

Частые увольнения тренеров привели к затяжному кризису в "Челси". Столичная команда впервые за долго время не сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов. После 32 сыгранных матчей "синие" опережают соперников из зоны вылета всего на десять очков.

Куда может уйти Мудрик?

В первой половине следующего сезона "Челси" сделает ставку на опытных игроков, которые должны будут вернуть команду на вершину турнирной таблицы. Несколько молодых футболистов во главе с Мудриком могут отправиться в аренду сроком от шести месяцев до года.

В услугах Михаила заинтересованы сразу несколько клубов. В Англии наилучшие шансы заполучить Мудрика сохраняет "Брайтон" Роберто Де Дзерби. Однако украинец может оказаться и в другой лиге. Им интересуется итальянский "Интер". Аренда Мудрика может стать частью сделки по трансферу на "Стэмфорд Бридж" вратаря "нерадзурри" Андре Онана.

В сезоне 2022/2023 Михаил Мудрик провел 13 поединков в АПЛ. На его счету две результативные передачи.

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