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Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

1 травня 2023 13:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик може піти з Челсі — українцем цікавляться кілька клубів
Михайло Мудрик дякує вболівальникам. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик за кілька місяців може перейти до іншого клубу. Керівництво "синіх" не виключає варіант з орендою молодого гравця.

Мудрику не вдається стати основним футболістом лондонської команди, повідомляє Mirror.

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У "Челсі" продовжують вірити в потенціал Михайла Мудрика навіть попри те, що українець поки що не виявив тих якостей, через які за нього заплатили величезні гроші. Керівництво лондонського клубу розуміє, що гравець опинився в клубі не в найкращий для "Челсі" час.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у матчі проти "Брайтона". Фото: Reuters/John Sibley

Часті звільнення тренерів призвели до затяжної кризи у "Челсі". Столична команда вперше за довгий час не зіграє наступного сезону у Лізі чемпіонів. Після 32 зіграних матчів "сині" випереджають суперників із зони вильоту лише на десять очок.

Куди може перейти Мудрик?

У першій половині наступного сезону "Челсі" зробить ставку на досвідчених гравців, які мають повернути команду на вершину турнірної таблиці. Декілька молодих футболістів на чолі з Мудриком можуть вирушити в оренду терміном від шести місяців до року.

У послугах Михайла зацікавлені одразу кілька клубів. В Англії найкращі шанси отримати Мудрика зберігає "Брайтон" Роберто Де Дзербі. Однак, українець може опинитися і в іншій лізі. Ним цікавиться італійський "Інтер". Оренда Мудрика може стати частиною операції з трансферу на "Стемфорд Брідж" воротаря "нерадзуррі" Андре Онана.

У сезоні 2022/2023 Михайло Мудрик провів 13 поєдинків у АПЛ. На його рахунку дві результативні передачі.

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